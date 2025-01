Shippingstjerne torpederte eget kursmål

Basert på innspill fra meglerfirmaenes kunder kårer Kapital hvert år de beste aksjeanalytikerne innen respektive bransjer på Oslo Børs.

I den mest populære bransjen de seneste årene, shipping, ble Petter Haugen i ABG Sundal Collier kåret til vinneren i 2024.

En ydmyk Haugen kunne fortelle Kapitals lesere om at «dette handler ikke om å være ydmyk, men ærlig med seg selv, og erkjenne at det ikke bare skyldes egen prestasjon».

Han medga samtidig at «endel av anbefalingene mine har vært forholdsvis riktige», noe investorene utvilsomt har satt pris på.

Og mange investorer har tjent gode penger på Haugens og de mange andre shippinganalytikernes kjøpsanbefalinger under siste års kraftige kursoppgang for alt som flyte kan.

En sektor som har gjort det spesielt bra er bilfraktrederiene, hvor aksjekursene til Gram Carriers (kjøpt opp), Høegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen har mangedoblet seg. Pengene har fosset inn i kassen til rederiene, som rundhåndet har delt ut store utbytter til aksjonærene.

Men, shipping er som kjent særdeles konjunkturutsatt. Og skipsredere er alltid «flinke» til å kontrahere nye båter på toppen av en inntjeningsbølge. Slik tilfellet nå ser ut til å være innen bilfrakt, hvor ordreboken overstiger 40 prosent av dagens flåte.

Kursmålet ble i en tretrinns rakett torpedert fra 190 til 110, så 100, for å ende opp på 80 kroner!

Når så et skakkjørt EU øker tollsatsene for import av elbiler fra Kina, USA i praksis har en tollmur mot Kina og verdensøkonomien går på lavgir, øker frykten for at pengene ikke lenger renner inn i like store strømmer.

Til tross for fallende aksjekurser for bilrederiene (og øvrige shippingaksjer) i høst, har analytikerne inntil nylig hatt ståltro på at det var stor oppside i kursen til Wallenius Wilhelmsen.

Ikke minst har nevnte stjerneanalytiker, Petter Haugen, vært superbull.

Frem til fredag 13. desember, da Wallenius-kursen sto i 103 kroner, hadde han et kursmål på 190 kroner. Med andre ord kunne kundene til Haugen forvente nesten en (ny) dobling av pengene.

Men så kom «Black Monday», 16. desember. Wallenius Wilhelmsen la frem en oppdatering om tingenes tilstand i rederiet. De kommer fortsatt til å tjene masse penger i 2025, med en økning i kontantstrømmen (EBITDA) på 5 til 10 prosent. Dette var noe svakere enn analytikerne forventet, men ikke dramatisk.

Likevel falt aksjekursen i løpet av to dager med 15 prosent til 88 kroner.

Nå var ikke Haugen like bull på Wallenius Wilhelmsen lenger. Kursmålet ble i en tretrinns rakett torpedert fra 190 til 110, så 100, for å ende opp på 80 kroner! Årsak: Han var redd for den høye kontraheringen av nye bilskip.

Say no more.

Tore Bang

Siviløkonom og hobbyinvestor