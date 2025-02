Mer enn doblet bunnlinjen

Flex LNG fikk et resultat på 45,3 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra 17,4 millioner dollar i tredje kvartal og 19,4 millioner dollar fra samme periode i fjor.

Det justerte resultatet endte på 30,8 millioner dollar, mot 28,7 millioner i kvartalet før. Justert EBITDA var på 68,7 millioner dollar, ned fra 70,4 millioner i tredje kvartal.

– Vi registrerte en betydelig fortjeneste på vår portefølje av renteswapper, etter at vi jekket opp vår rentesikring betydelig under rentenedgangen i starten av september. I løpet av fjerde kvartal økte rentene, og vi bokførte derfor 20,1 millioner dollar i gevinster på disse derivatene, sier Flex LNG-sjef Øystein Kalleklev.

Snittinntjeningen for flåten endte på 75.319 dollar pr. dag, sammenlignet med 75.426 dollar pr. dag i perioden før. Det er noe høyere enn selskapets guiding på 73-75.000 dollar pr. dag.

Styret i Flex LNG har vedtatt et utbytte i fjerde kvartal på 0,75 dollar pr. aksje.

Kalleklev trekker i meldingen frem at utsiktene for bransjen på kort til mellomlang sikt er utfordrende, og han tror perioden 2024-2027 vil ligne periode 2014-2017. Han påpeker imidlertid at Flex LNG skal være godt forberedt på dagens svake marked, og at selskapet derfor guider økonomiske resultater i 2025 i tråd med det selskapet oppnådde i fjor.