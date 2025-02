– Vi har en meget stor krigskasse

Etter Russlands invasjon av Ukraina og kutt i russisk røreksport til Europa, har Europa erstattet mye av den russiske gassen med LNG fra USA. Etter to milde vintere, som begrenset LNG-importen fra USA, har importen skutt kraftig i været og LNG-prisene i Europa er nå mye høyere enn i Asia .

– Årets vinter er langt kaldere og da kjøper Europa LNG fra USA med begge hender, samtidig som eksporten til Asia har gått ned. Dette har medført kortere seilingsdistanser for amerikansk LNG og da blir det for mye skip i markedet. Dette er forklaringen på hvorfor vi i dag har et historisk svakt spotmarked for LNG-frakt, men heldigvis har vi svært begrenset eksponering til dette, sier Øystein Kalleklev, sjef for Flex LNG.

Beskyttet mot lave rater

Flex LNG har i dag 12 av 13 skip på langsiktige kontrakter og LNG-rederiet har en kontraktsreserve på minimum 62 år.

– Vi er dermed i stor grad beskyttet fra dagens lave fraktrater. Bunnlinjen vår ble litt ekstra fet i dette kvartalet på grunn av at langrenten gikk i været i USA etter at Trump ble valgt, noe som medførte at vi tjente 20 millioner dollar på vår rentesikring.

Stor krigskasse

Kalleklev tror at det er store muligheter for at LNG-markedet i perioden 2024–2027 blir litt «deja vu» av perioden 2014–2017 med for mye skip og forsinkelser på oppstart av eksportvolumer. Flex LNG har bygd opp en høy kontraktsreserve slik at selskapet kommer seg tørrskodd gjennom noen år med svake spotrater. Flex LNG guider nå at de forventer at 2025-resultatet kommer til å bli omtrent på linje med 2024-resultatet

– Shipping er en syklisk næring og vi har benyttet oppturen de siste årene til å forbedre oss på nedturen. Det gjelder ikke bare kontraktsreserver, men vi har også en meget stor krigskasse på hele 437 millioner dollar, sier Øystein Kalleklev.