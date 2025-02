Containerfarten rammes hardest

En slik utvikling vil bety et fall på rundt 10 prosent i fraktetterspørselen, mener meglerhusets shippingteam.

Både Wallenius Wilhelmsen og Höegh Autoliners er store aktører i denne shippingnisjen.

For tankflåten kan derimot handelsbarrierer etter DNB Markets' vurdering føre til en gunstig omstilling. Tollsatsene som er varslet pålagt Canada og Mexico kan føre til at USA isteden øker sin import fra oljeprodusenter som ligger lenger unna. Og flere ekstra tonnmil betyr mer transportarbeid for tankflåten.

Kull-toll negativt

– Vi har ikke gjort en tallfesting på utfallsrommet for aksjene spesifikt. Men tirsdag fikk vi vite at Kina legger toll på amerikansk kull, LNG og råolje, i tillegg til noen typer større biler, sier Jørgen Lian til Finansavisen.

– For LNG og oljefrakt har dette mindre å si, da viktigheten av amerikansk eksport er relativt begrenset for Kina i disse segmentene og volumene i alle fall i første omgang vil finne andre havner uten nevneverdig påvirkning på flåtebalansen.

Derimot er kinesisk toll på amerikansk kull potensielt virkningsfullt – Kina har andre kilder å spille på, mens amerikanerne da har en betydelig kjøper mindre å selge til, påpeker Lian.

Gitt fordelaktige handelsruter for kull fra USA til Kina vil dette slå negativt ut og fortsette å veie tungt på et allerede svakt fraktmarked i tørrlast på tvers av alle skipstyper.

– For tørrlast er den potensielle gulroten en handelsavtale hvor Kina påtar seg store volumer av amerikansk kull og korn i fremtiden – noe i retning av det som lå på bordet sist gang, men det ligger nok litt frem i tid, sier analytikeren.