DHT har levert knallresultater på rad og rekke de seneste par årene og VLCC-rederiet leverte et svært solid resultat på bunnlinjen også i fjerde kvartal i fjor. DHT satt igjen med et overskudd på 54,7 millioner dollar, sammenlignet med 35,5 millioner dollar i tredje kvartal i fjor og 35,3 millioner dollar i fjerde kvartal 2023. Resultatet i fjerde kvartal 2024 ble dratt i været av en tilbakeføring av tidligere nedskrivninger på 28 millioner dollar.

Snittratene for tankrederiets VLCC-flåte på 24 skip endte på 38.800 dollar pr. dag, sammenlignet med 42.400 dollar dagen i tredje kvartal. 74 prosent av tilgjengelige spot-dager for første kvartal for rederiets VLCC-er er sluttet til en snittrate på 36.400 dollar dagen. Når lengre kontrakter inkluderes øker dekningsgraden til 81 prosent og snittraten øker til 38.300 dollar pr. dag.

Volatilt marked

Ratene i stortankmarkedet har falt jevnt og trutt nedover i fjor høst, som vanligvis er høysesong i tankmarkedet. Så langt i år har VLCC-markedet vært ekstremt volatilt, men den seneste uken har inntjeningen skutt i været mye takket være sanksjonene mot den såkalte skyggeflåten.

New York-noterte DHT falt i likhet kraftig på børsen i fjor høst, men i år har aksjen skutt fart igjen og er opp nærmere 30 prosent siden årsskiftet.

DHT har betalt ut utbytte til selskapets aksjonærer i 60 kvartaler på rad. For fjerde kvartal 2024 betaler rederiet ut 0,17 dollar i utbytte, sammenlignet med 0,22 dollar i tredje kvartal.

I desember 2024 inngikk DHT en avtale om å selge VLCC-en Scandinavia for 43,4 millioner dollar. Selskapet forventer å bokføre en gevinst på rundt 19,8 millioner dollar i første kvartal 2025 relatert til dette salget.