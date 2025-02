Belships dropper utbytte

Gjennomsnittsinntjeningen pr. skip pr. dag for tørrlastrederiet der Frode Teigens selskaper er største eier endte på 15.552 dollar, ifølge kvartalsrapporten som ble offentliggjort tirsdag morgen.

Både driftsinntektene, driftsresultatet og resultatet før skatt var ned sammenlignet med den siste tremånedersperioden året før.

– Spotmarkedet skuffet mot tampen av fjoråret, men Belships seiler stødig med kontraktsdekningen og vi er fornøyd med resultatet totalt sett, sier rederisjef Lars Christian Skarsgård.

For første kvartal i år er 72 prosent av kapasiteten målt i antallet skipsdøgn sikret beskjeftigelse til en snittrate på 13.600 dollar pr. skip pr. dag.

Oppkjøpstilbud

Rett før jul ble det kjent at EnTrust Global-selskapet Blue Northern har gitt et oppkjøpstilbud på Belships for rett under 5,2 milliarder kroner. Det er et et private equity-fond kontrollert av Entrust Global med nordmannen Svein Engh i spissen.

Budet lyder på 20,50 kroner aksjen, tilsvarende 29,4 prosent premie målt mot siste sluttkurs før budet ble kjent, og har støtte fra 61,23 prosent av aksjonærene. Akseptfristen utløper 20. februar.

– Vi har fått tilbakemelding at det er tatt imot positivt at det kom et cashtilbud til alle aksjonærer, så får vi se om vi er i mål innen fristen, sier Skarsgård.

Han viser til at styret enstemmig har anbefalt tilbudet: – Vi støtter dette og tror det er riktig og bra for selskapet og aksjonærene.

Beslutningen om å droppe utbytte for fjerde kvartal henger sammen med oppkjøpsprosessen som nå pågår ettersom nye utbytter vil redusere tilbudsprisen tilsvarende.

Blir i Oslo

EnTrust planleggeer å fortsette rederidriften med base i Oslo, men vil ta Belships av børs hvis selskapet får full kontroll med rederiet.

Medregnet 12 nybygg teller Belships' flåte nå 42 bulkcarriere i ultramax-klassen, det vil si skip på vel 60.000 dødvekttonn.

For alle nybyggene er det inngått leasingavtaler for perioder på opptil ti år fra de innlemmes i flåten og med anledning for Oslo-rederiet til å overta eierskapet til priser rundt dagens markedsnivå. Nødvendighetsraten for å drive disse skipene i kontantmessig balanse oppgis til 14.300 dollar dagen.

Mandag sluttet Belships-aksjen på 20,30 kroner på Oslo Børs, hvilket verdetter selskapet til 5.139 millioner kroner.

BELSHIPS (Mill. USD) 4.kvartal/24 4.kvartal/23 2024 2023 Driftsinntekter 86,3 145,1 411,7 563,4 Driftsresultat 11 28,2 81,7 112,5 Resultat før skatt 4,9 24,6 55,4 85

