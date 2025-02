Himalaya Shipping fikk i januar en gjennomsnittlig daglig inntjening på 17.900 dollar i januar. Dette inkluderer daglige fordeler fra scrubbere og LNG på rundt 2.100 dollar per dag for selskapets elleve fartøyer, opplyser selskapet tirsdag.

Selskapets ene fartøy med fast timecharter-avtale oppnådde en inntekt på omtrent 30.000 dollar brutto per dag.



De elleve skipene som opererer under indeksbaserte timechartere, hadde en gjennomsnittlig inntjening på cirka 16.700 dollar brutto per dag, inkludert scrubber- og LNG-fordeler. Til sammenligning lå Baltic 5TC Capesize-indeksen i gjennomsnitt på 10.150 dollar i januar.

Les også 2,4 milliarder inn på konto Paratus Energy Services har fått utbetalt penger som det hadde utestående hos Mexico-kunden Pemex.

Ny avtale og utbytte

Himalaya Shipping har også inngått en ny timecharter-avtale for «Mount Norefjell». Skipet vil være på kontrakt i en periode på 14–38 måneder og vil få en indeksbasert rater som gir en premie over Baltic 5TC-indeksen, som overstiger dagens gjennomsnittlige premie på 42,25 prosent.

Etter denne avtalen vil selskapet ha 12 skip på indeksbaserte kontrakter.

Styret i Himalaya Shipping har også godkjent et kontantutbytte på 0,005 USD per aksje, med utbetaling rundt 5. mars 2025 (10. mars for Euronext VPS-registrerte aksjonærer).

Tor Olav Trøim er selskapets største aksjonær med nesten 31,5 prosent av aksjene, mens Celina Midelfart er selskapets femte største aksjonær med 2,6 prosent av aksjene.