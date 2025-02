I en analyse fra SEB skriver Jon Nikolai Skåland at meglerhuset oppjusterer sine estimater for fjerde kvartal for Höegh Autoliners basert på nylig offentliggjorte volumer og rater. EBITDA-resultatet for kvartalet heves med fire prosent til 181 millioner dollar, noe som er én prosent over Bloomberg-konsensus.

Analysefakta Aksje: Höegh Autoliners

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 110 (135)

Estimert resultat pr. aksje er 0,73 dollar, mens utbytte pr. aksje ventes å bli 0,70 dollar.

Etter en noe svakere handelsoppdatering for januar justerer SEB ned sine 2025-estimater, hovedsakelig grunnet lavere volumer og rater i første kvartal. Dette gir et forventet EBITDA-resultat på 170 millioner dollar i perioden, åtte prosent under Bloomberg-konsensus.

Skåland opprettholder sin holdanbefaling på Höegh Autoliners, og kutter kursmålet fra 135 til 110 kroner. Han viser til høy tilbudsvekst de neste tre årene og risiko for at kontraktsporteføljen påvirkes av et svakere bilmarked, tollbarrierer og betydelig kapasitetsvekst.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 101,70 kroner, opp 0,1 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.