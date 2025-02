SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 15.00

2020 Bulkers fikk et resultat etter skatt på 5,1 millioner dollar tilsvarende 0,23 dollar pr. aksje, ned fra 14,8 millioner på samme tid i fjor. Ebitda-resultatet beløp seg på 9,7 millioner dollar, ned fra 20,7 millioner i fjerde kvartal 2023.

Seks analytikere på Bloomberg ventet i snitt et overskudd på 0,30 dollar pr. aksje og et ebitda-bidrag på 10,7 millioner dollar.

Den gjennomsnittlige timecharterinntjeningen pr. skip pr. dag ble 27.100 dollar, ned fra 36.300 dollar året før. I januar i år var raten omtrent 16.700 dollar.

2020 Bulkers (Mill. USD) 4.kv./24 4.kv./23 Driftsinntekter 14,8 26,3 Driftsresultat 7,4 17,9 Resultat etter skatt 5,1 14,8



For månedene oktober, november og desember ble det utbetalt 0,34 dollar pr. aksje i utbytte. Nylig erklærte selskapet et utbytte på 0,03 dollar pr. aksje for januar.

Økte malmvolumer

Kommersiell direktør Lars-Christian Svensen viser til at ordreboken for store malmskip av typen capesize- og newcastlemax-carriere bare er 7,2 prosent av totalflåten.

– Og med den nye Simandou-jernmalmgruven som kommer i drift fra 2025 i Guinea pluss oppgraderinger på gruvene i Brasil vil det være cirka 170 millioner «nye» tonn inn i markedet innen 2027.

– I prinsippet vil det kreve 158 prosent av ordreboken å kunne frakte disse volumene. Det lover godt også med tanke på antall tonnmil, da det meste av disse volumene skal til Kina, sier Svensen.



Han viser ellers til at bauxitt-eksport fra Guinea, og da spesielt til Kina, har økt med 17 prosent fra året før. I tillegg satte Kina i fjor ny rekord både på kull- og malmimport, noe Svensen mener illustrerer at landet fortsatt har stor appetitt på disse råvarene.

Med tillegg av offhire fordi flere eldre skip i flåten må i tørrdokk gir dette ifølge 2020 Bulkers-direktøren grunn til å optimisme når det gjelder markedsutsiktene for store tørrbulkskip de neste årene.