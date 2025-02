Ny, stor «payday» i vente

Avance Gas melder om et resultat etter skatt på 210,2 millioner dollar etter at de 12 siste skipene i flåten ble levert til BW LPG 31. desember, viser rapporten fra rederiet som nå er under avvikling. Til tross for nedturen i fraktmarkedet er dette det tredje beste kvartalsresultatet for Avance Gas noensinne

For 2024 som helhet kom resultatet før skatt inn på 443 millioner dollar etter salget av hele flåten på 16 skip. Eksklusive gevinsten fra dette salget kom resultatet inn på 125 millioner dollar.

2024 er soleklart det beste året for Avance Gas. Bunnlinjen er dratt opp som følge av salget av VLGC flåten, men selv om vi skulle se bort i fra gevinster fra flåtesalget er faktisk 2024 det tredje beste året vårt driftsmessig med 125 millioner dollar fra driften, sier adm. direktør Øystein Kalleklev i Avance Gas

Returnerer alt så fort som mulig

TAKKER FOR SEG: Øystein Kalleklev. Foto: Iván Kverme

Som nevnt i rapporten for tredje kvartal planlegger rederiet etter salget av VLGC-flåten til BW LPG og salget av MGC-nybyggene (medium-sized gas carriers) til Exmar ingen nye investeringer. Avance Gas har derfor initiert en avviklingsprosess for å returnere all kapital til aksjonærene så raskt som mulig, og i løpet av andre kvartal 2025..

Likvidasjonsprosessen forventes å starte i andre kvartal, etter at alle gjenværende midler er tilbakebetalt til aksjonærene.

– Vi betaler ut både BW LPG-aksjene og cash slik at for finansåret 2024 erklærer vi cirka en milliarder dollar i utbytte. Et siste utbytte kommer i april/mai før vi slukker lyset og takker for reisen, sier Kalleklev.

Planen for pengedrysset til eierne

Hver Avance Gas-aksjonær vil motta én BW LPG-aksje for hver fjerde Avance Gas-aksje. Gitt oppgangen for BW LPG-aksjen siden nyttår, er denne godtgjørelsen verdsatt til rundt 250 millioner dollar, eller tilsvarende rundt 3,25 dollar pr. aksje.

KJØPTE AVANCE-SKIP: BW Group og Andreas Sohmen-Pao. Foto: Iván Kverme

I tillegg har styret erklært et kontantutbytte på 2,00 dollar pr. aksje, tilsvarende 153 millioner dollar. Videre, når refusjonsgarantiene er utstedt og tilbakebetalingen av innskuddene på MGC-skipene er mottatt, vil styret utbetale et ekstraordinært utbytte på 0,75 dollar pr. aksje.