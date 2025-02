SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

«Selskapet er i en solid posisjon. Vi forventer at 2025 blir nok et sterkt år for Wallenius Wilhelmsen,» sier Lasse Kristoffersen, konsernsjef i bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen.

For andre halvdel av 2024 er det godkjent et utbytte på 1,24 dollar pr. aksje, tilsvarende en utbetaling på 524 millioner dollar, eller 5,9 milliarder norske kroner. Det representerer det høyeste utbyttet som er utbetalt i selskapets historie.

«Selskapet er i en sterk posisjon og vil utbetale et utbytte på 524 millioner dollar for andre halvdel av 2024. Dette inkluderer et ekstraordinært utbytte på 250 millioner i tillegg til 50 prosent av nettoresultatet», kommenterer Kristoffersen.

I fjerde kvartal seilte rederiet inn 1,34 milliarder dollar, sammenlignet med 1,28 milliarder i fjor og en Bloomberg-konsensus på 1,32 milliarder.

Justert driftsresultatet før av- og nedskrivinger (EBITDA) ble 452 milliarder og resultatet før skatt endte dermed på 305 milliarder for kvartalet. På forhånd var det ventet henholdsvis 463 og 296 milliarder dollar.

Wallenius Wilhelmsen har til hensikt å fortsette å betale utbytter i øvre del av utbyttepolitikken, inkludert ekstraordinære utbetalinger når den finansielle situasjonen tillater det, kommer det frem.