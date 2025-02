«BRF Froan» skal trafikkere strekningen fra Brønnøysund til Elnesvågen ved Molde med kalkmarmor til Omya Hustadmarmor ved hjelp av batterier og rotorseil. Neste år skal skipet være klart til å settes i drift.

Det er 230 nautiske mil, tilsvarende 425 kilometer mellom de to byene. Avstanden som det batteridrevne fartøyet skal seile er nær 30 ganger den lengste utslippsfrie fergestrekningen i dag.

Bak ordren på det 130 meter lange fartøyet som skal bygges på et verft i Kina står familieeide Berge Rederi på Hitra.

Enova-bidrag

Totalinvesteringen havner rundt 500 millioner kroner. Bidragene fra Enova og NOx-fondet utgjør til sammen 270 millioner kroner.

– Den offentlige støtten har vært en utløsende faktor for å kunne realisere prosjektet. Et rederi som vårt kan ikke ta et slikt løft alene, sier medeier og operatør Magne Berge.

Berge har en flåte på ti selvlossende bulkfartøyer som opererer fra Svalbard i nord til Middelhavet i sør.

– Vi skal kutte utslipp og skape arbeidsplasser. Da må vi omstille oss til et samfunn med lave utslipp og grønne løsninger. Her er norske maritime næringer i front, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en kommentar til satsingen.

Selv om stålet kuttes og skipet bygges i Kina, utgjør norsk utstyr, teknologi, design og klasse - DNV - til sammen 57 prosent av skipets verdi.

Karbonnøytralt

Sammenlignet med et tradisjonelt skip drevet på diesel vil nybygget redusere utslippene av CO2 med 9.000 tonn og utslipp av NOx med 200 tonn pr. år.

– Vårt langsiktige mål er å bli et karbonnøytralt selskap, sier direktør Geir Teistklub i Omya Hustadmarmor.

– Skipet som nå bygges er en «gamechanger, sier Eivind Dale som har ledet Grønt Skipsfartsprograms servicekontor for grønn flåtefornyelse.

Han opplyser at det arbeides med flere konkrete prosjekter:

– Både store batteripakker og høye rotorseil vil vi kunne se på flere skip. Også løsninger med andre «grønne» drivstoffalternativer vil komme, sier Dale.

Les også Bygger verdens største helelektriske tørrlastskip Berge Rederi på Hitra bestiller verdens største helelektriske bulkskip. Batteriet vil ha kapasiteten til omtrent 300 biler av typen Tesla Model Y.