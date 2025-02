Børsopptur etter utbytteorgie

– Vi øker utbyttet, vi øker resultatet og vi fortsetter å styrke vår kontraktsportefølje, sier adm. direktør Lasse Kristoffersen i Wallenius Wilhelmsen.

Rederiet betaler ut et utbytte på 1,24 dollar pr. aksje for andre halvår 2024 - 0,65 dollar i ordinært utbytte og 0,59 dollar i ekstraordinært utbytte.

– Analytikerne har ventet på et ekstraordinært utbytte fra Wallenius Wilhelmsen en god stund nå. Hvorfor har det ikke kommet tidligere?

– Vi er i posisjon til å gjøre dette nå. Vi har fornyet flåten, finansielt står vi meget sterkt og vi har en cashposisjon som tilsier det, sier Kristoffersen.

Utbyttejubel

På børsen ble utbyttet på henholdsvis 529 millioner dollar for andre halvår og 782 millioner dollar totalt for hele fjoråret, mottatt med jubel. Onsdag formiddag var aksjen opp 6,2 prosent til 98,85 kroner.

– Jeg ønsker ikke å spekulere i hvorfor aksjekursen går i været, men det er vel ikke tvil om at markedet liker høye utbytter, sterke resultater og svært gode resultatutsikter også for 2025, sier Kristoffersen.

Bilskipsrederiet vil betale ut mellom 30 og 50 prosent av nettoresultatet i ordinært utbytte for 2025.

– Vi forventer at vi kommer til å ligge helt i toppen av utbytterangen. Cashsituasjonen tilsier dette. Om det vil bli utbetalt ekstraordinære utbytter i tillegg, er det opp til styret å bestemme, sier Kristoffersen.

BILSKIPSGIGANT: Wallenius Wilhelmsen har 125 bilskip i flåten. Foto: Wallenius Wilhelmsen

Wallenius Wilhelmsen fikk et ebitda-resultat på 452 millioner dollar i fjerde kvartal, ned fra 503 millioner dollar i tredje kvartal

– Volumene var noe ned i fjerde kvartal primært på grunn av streiken i Sør-Korea, som nå er over. 2024-resultatet er vårt beste noensinne og alt tyder på at 2025 kommer til å bli minst like bra.

Wallenius Wilhelmsen fornyet kontrakter for hele 8,9 milliarder dollar i løpet av fjoråret da fraktratene lå på historisk høye nivåer.

– Ratene på de forskjellige kontraktene vi inngikk i 2023 og 2024 ligger 20 til 100 prosent over de nivåene de har ligget på tidligere, sier Kristoffersen.

Tolltrøbbel

Wallenius Wilhelmsen-sjefen innrømmer imidlertid at potensielle tolltariffer fra den nye administrasjonen i USA er et usikkerhetsmoment i markedet. Amerikanske tolltariffer vil ifølge Kristoffersen imidlertid ha omtrent null effekt på bileksporten fra Kina. I fjor ble det solgt 16.000 kinesiske biler i USA av et totalvolum på rundt 16 millioner biler.

– Skulle det imidlertid komme tolltariffer mot Mexico og Canada, kan det forstyrre aktivitetsnivået. De vil imidlertid ikke ha veldig mye å si for vårt ebitda-resultat. Jeg vil tro det maks vil kunne dreie seg om rundt 10 millioner dollar.

Verre kan det imidlertid bli hvis det blir økt toll også på biler fra Europa, Japan og Sør-Korea.

– Det er umulig å si om det vil bli amerikansk toll også på disse bilene, men det er ingen ting som vil overraske oss fra den nye amerikanske regjeringen, sier Lasse Kristoffersen.