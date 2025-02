Clarksons: Kjøp 2020 Bulkers – venter opptur i capesize-markedet

I en analyse fra Clarksons skriver analytiker Frode Mørkedal at 2020 Bulkers’ fjerdekvartalsresultater for 2024 inneholdt få overraskelser, ettersom selskapet rapporterer sine TCE-rater og utbytter månedlig.

Selskapet opplever et sesongmessig normalt første kvartal, med lavere jernmalmvolumer på grunn av regntiden i Brasil og syklonforstyrrelser i Australia. I tillegg har en økt bruk av mindre skip i kullmarkedet hatt en negativ effekt på capesize-segmentet.

Mørkedal mener at det nå er tid for markedet å prise inn den vanlige sesongmessige oppgangen for capesize-rater. Basert på gjeldende FFA-kontrakter for resten av året, forventes en gjennomsnittlig dagrate på 19.200 dollar, noe som kan gi en årlig utbytteavkastning på 14,6 prosent.

Analysefakta Aksje: 2020 Bulkers

Meglerhus: Clarksons

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 162 (170)

Clarksons ser betydelig oppside utover dette, med aksjen priset til en EV/EBITDA på 6,2, en P/E på 6,3 og en utbytteavkastning på 20 prosent basert på estimater for 2025. Kjøpsanbefalingen gjentas, men kursmålet nedjusteres fra 170 til 162 kroner, basert på én års forward NAV.

Analytikeren forventer at jernmalmeksporten fra Brasil vil øke i resten av 2025, og at capesize-markedet vil styrkes betydelig etter første kvartal. Mørkedal fremhever at aksjen handles med en rabatt på 14 prosent i forhold til Clarksons’ NAV-estimat på 143 kroner pr. aksje, og mener selskapets lave kontantbreakeven på 6.800 dollar pr. dag gjør det attraktivt for utbytteutbetalinger i ulike markedsforhold.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.