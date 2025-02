Jefferies: Kjøp Frontline – VLCC-festen du ikke vil gå glipp av

I en analyse kalt «VLCC-festen du ikke vil gå glipp av», fra Jefferies' tank-team, inkludert Frontline-analytiker Omar Nokta, skriver de at amerikanske sanksjoner strammer inn tilbudet av godkjente tankskip, noe som legger press på den globale VLCC-flåten.

Med en stadig minkende tilgjengelig flåte og et vedvarende behov for å transportere samme volum olje, forventer Nokta at VLCC-spotratene vil stige til sykliske høyder. Pr. nå utgjør den globale VLCC-flåten 906 skip, hvorav 888 er aktive i handel. Av disse er 95 under amerikanske sanksjoner, mens ytterligere 45 har fraktet iransk olje og risikerer sanksjoner.

VLCC-kapasitetsutnyttelsen har økt fra 83 prosent i oktober 2024 til 88 prosent, og kan nå 94 prosent hvis USA sanksjonerer de 45 gjenværende skipene på overvåkningslisten. Sist gang utnyttelsen oversteg 90 prosent var i perioden september 2019 til juni 2020, da VLCC-ratene i snitt lå på 95.000 dollar pr. dag.

Analysefakta Aksje: Frontline

Meglerhus: Jefferies

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 25 dollar (20 dollar)

Nokta foretrekker eksponering mot VLCC-rederier som Frontline, DHT og International Seaways, men påpeker at hele tankmarkedet kan dra nytte av de nåværende markedsforholdene.

Jefferies oppjusterer sitt anslag for VLCC-spotrater i 2025 fra 50.000 dollar pr. dag til 55.000 dollar, og for 2026 fra 57.500 dollar til 65.000 dollar.

For Frontline hever Nokta base case-kursen fra 20 til 25 dollar (281,74 kroner). I et optimistisk scenario kan kursen stige til 33 dollar, tilsvarende 371,90 kroner. I et negativt scenario med svake rater og fallende skipsverdier kan kursen derimot falle til 10 dollar (112,70 kroner).

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.