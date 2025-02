DNB Markets-analytiker Jørgen Lian nedjusterer kursmålet på Hafnia fra 96 til 84 kroner, samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen i en ny analyse med overskriften «Et aksjonærvennlig kraftsenter». Justeringen skyldes lavere forventninger til ratenivåene på kort sikt, noe som har resultert i en nedjustering av EBITDA-resultatet for 2025 med 15 prosent mens det er kuttet med seks prosent for 2026.

Analysefakta Aksje: Hafnia

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 84 (96)

Til tross for dette forventer Lian en fri kontantstrømavkastning på 19-25 prosent for årene 2025-2026, noe som, kombinert med en utbetalingsgrad på 90 prosent, gir støtte for fortsatt solide utbytter og tilbakekjøp av aksjer.

Lian estimerer et EBITDA-resultat på 140,5 millioner dollar i fjerde kvartal, noe som er fire prosent under Bloomberg-konsensus. Han forventer ikke noe kontantutbytte for kvartalet, da selskapet allerede har annonsert tilbakekjøp tilsvarende 0,15 dollar pr. aksje.

For første kvartal 2025 forventer han et justert EBITDA-resultat på 136,6 millioner dollar, 17 prosent under konsensus, og et utbytte på 0,15 dollar pr. aksje. Lian fremhever at markedet for produkttankere fortsatt er sterkt i en historisk kontekst, med rater i februar som er på nivå med femårssnittet, men 95 prosent over når man ekskluderer 2023-2024.

Torsdag omsettes aksjen for 59,10 kroner, ned 2,8 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.