Höegh Autoliners seilte inn 352 millioner dollar i fjerde kvartal, sammenlignet med 382 millioner samme periode i fjor.

Bilfraktrederiet fikk et driftsresultat før av- og nedskrivinger, ebitda, på 179 millioner og satt igjen med 138 millioner på bunnlinjen. Tallene er omtrent på linje med Bloomberg-konsensus.

For fjerde kvartal er det bestemt et utbytte på 90 millioner, tilsvarende 0,47 dollar pr. aksje, eller akkurat én milliard norske kroner. Totalt har dermed selskapet pumpet ut 841 millioner dollar, 4,41 dollar pr. aksje, til aksjonærene i løpet av 2024.

– 2024 var et bemerkelsesverdig år for Höegh Autoliners, og vi oppnådde sterke finansielle resultater i fjerde kvartal. Å skape verdier for våre aksjonærer er fortsatt en av våre topp prioriteringer, kommenterer Höegh-sjef Andreas Enger.

Rederiet fraktet 3,5 millioner kubikkmeter (cbm) last i kvartalet. Bruttoraten falt med 1 prosent til 100,4 dollar pr. cbm.

«Det geopolitiske landskapet er uforutsigbart, og usikkerheten har økt de siste ukene, med trusler om og innføring av nye tollsatser. Höegh Autoliners’ direkte eksponering hittil er begrenset, men generelt vil enhver toll ha en negativ innvirkning på det totale markedet. Vi forventer en ebitda for første kvartal som er litt lavere enn samme kvartal i fjor», skriver selskapet.