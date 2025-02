«Finanstilsynet anser at hvert av disse forholdene er vesentlig», skriver seksjonsleder Lars Jacob Braarud i Finanstilsynet i et brev til Belships. Tilsynet har grepet tak i tre forhold i Belships årsregnskap for 2023 som de ikke er fornøyde med.

Det første forholdet handler om at det ikke er gitt gode nok opplysninger om leieavtaler selskapet er bundet av.

Finanstilsynet skriver:

Belships har inngått mange leieavtaler for skip som ennå ikke er påbegynt, men som foretaket er bundet av, hvor IFRS 16 Leieavtaler krever at det skal gis nærmere kvalitative og kvantitative noteopplysninger. Herunder om fremtidige utgående kontantstrømmer som ennå ikke er reflektert i den balanseførte leieforpliktelsen. Per 31. desember 2023 vedrørte dette leiekontrakter for 8 skip i foretakets nybyggingsprogram.

Utelot lønnsinfo

Avlønningen av selskapets ansatte er heller ikke godt nok dokumentert, mener Finanstilsynet, som skriver:

Belships har ansatte innenfor "ship management" som mottar vesentlige vederlag i form av utdelinger som stille interessenter i indre selskap, samt fra avtaler om resultatbaserte bonuser med rett til å motta opptil 30% av driftsresultat før avskrivinger i spesifikke norske datterselskap. Bestemmelser i IAS 19 Ytelser til ansatte og IAS 1 Presentasjon av finansregnskap krever her blant annet at det i den finansielle rapporteringen skal fremkomme opplysninger om periodens lønnskostnader relatert til disse ordningene.

Dertil anmerker Tilsynet andre forhold:

Finanstilsynet påpekte flere øvrige forhold ved Belships sitt årsregnskap for 2023 knyttet seg til sammenslåtte poster i balansen og noteopplysninger som enten var manglende eller mangelfulle i forhold til krav i IAS 1 eller spesifikke regnskapsstandarder.

Må ikke villede

Finanstilsynet konkluderer med at manglene når det gjelder avlønningen har ført til at forholdene helt er blitt utelatt, og derfor ikke har vært tilgjengelig for dem som har behov for å lese Belships årsrapport.

For det første og tredje punktet i kritikken har Belships allerede gjennomført retting i årsregnskapet for 2024.

Belships har anført at en del forhold knyttet til siste punkt i kritikken ikke har vært vesentlig, men Tilsynet mener Belships-regnskapet ikke er preget av et de kaller informasjonsoverbelastning. Derfor konkluderer de at selskapet må oppdatere vurderingene sine løpende og påse at utelatelse av opplysninger ikke tilslører faktiske forhold eller villeder brukerne.