Klaveness-aksjen falt da rederiet tok ned guidingen for fjerde kvartal med 30 prosent i slutten av oktober i fjor til et ebitda-resultat på mellom 21 og 23 millioner dollar. Da fasiten ble lagt frem fredag falt aksjen kraftig igjen da det viste seg at ebitda-resultatet endte på 20,2 millioner dollar. To timer før børsslutt fredag var aksjen ned hele 7,8 prosent til 67,10 kroner.

«Fjerde kvartalsresultatet var litt under forventet og guidingen for første kvartal var svakere enn forventet,» skriver SEB-analytiker Jon Nikolai Skånland i en Klaveness-oppdatering.

Svakere cleanbu-rater

Klaveness Combination Carriers fikk et nettoresultat i fjerde kvartal på 8,6 millioner dollar, sammenlignet med 21,7 millioner dollar i tredje kvartal og 25,9 millioner dollar på samme tid i 2023.

Inntjeningen for de såkalte cabu-skipene falt fra 29.668 dollar dagen i tredje kvartal til 28.988 dollar dagen i fjerde kvartal. Inntjeningsfallet for cleanbu-skipene var langt mer dramatisk. Etter betydelig svakere produkttank- og tørrbulkspotmarkeder, mindre optimal handel etter dokking av to fartøy og IFRS 15-effekter, falt inntjeningene til cleanbu-skipene med i overkant av 10.000 dollar dagen fra 38.673 til 28.027 dollar pr. dag.

Historisk sterkt år

– 2024 var et historisk sterkt år for Klaveness Combination Carriers med t/c-inntekter som overgikk spotinntjeningene for produkttanker i et eksepsjonelt år for produkttankere. Inntjeningen svekket seg i fjerde kvartal og har svekket seg også i første kvartal i år etter svakere produkttank- og tørrbulkmarkeder, sier adm. direktør Engebret Dahm.

Klaveness Combination Carriers har 16 kombinasjonsskip som kan transportere både våte og tørre laster. Fartøyene opererer i ruter der de kombinerer tørr- og våtlast med minimalt ballastbehov og utnytter ubalanser i handelsstrømmene.