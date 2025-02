Western Bulk: – Forventer utfordrende markedsforhold

I fasiten for 2024 kan Western Bulk vise til et forbedret trading-resultatet med 15 millioner dollar til 24,4 millioner dollar i 2024, samtidig som selskapet gjennomførte en restrukturering for å redusere de årlige administrasjonskostnadene med 15 prosent til 22 millioner dollar fremover.

Eksklusive engangseffekter fra restrukturering og avsetninger var nettoresultatet 2,6 millioner dollar, og Net TC var 28,6 millioner dollar. Nettoresultatet for hele 2024 endte på -2,7 millioner dollar.

«Vi har forbedret virksomheten vår i 2024, og vi vil forbedre den ytterligere i 2025. Selv om vi forventer utfordrende markedsforhold i første halvår av 2025, er jeg trygg på at vi vil levere god lønnsomhet i år,» uttaler Torbjørn Gjervik, administrerende direktør i Western Bulk.

I rapporten viser selskapet til et andre halvår av 2024 som var preget av rekordlav markedsvolatilitet, noe som begrenset handelsmulighetene. Den sterke stål­eksporten fra Kina bidro til å posisjonere tonnasje i Atlanterhavet til en relativt lav kostnad, en handel de anså som gunstig Risiko-avkastningsforholdet. Fraværet av den forventede sesongmessige markedsoppgangen i Atlanterhavet, førte til at lønnsomheten ikke ble som forventet.

«Vår kjernevirksomhet, som er å betjene kundene våre i spotmarkedet, bør alltid være lønnsom. Men i dagens konkurranseutsatte operatørmarked må man også ta posisjoner for å oppnå reelle gevinster. Disse posisjonene tas når våre data og markedsinnsikt tilsier at risiko-avkastningsforholdet er i vår favør. Med våre ansatte, erfaring, data og systemer er vi trygge på at vi over tid vil vinne mer enn vi taper på denne strategien,» forklarer Torbjørn Gjervik.

«Med en sterk kontantposisjon og et vedvarende fokus på prestasjonskultur er vi klare til å utnytte muligheter, ettersom vi forventer økt markedsvolatilitet i 2025,» fortsatte Gjervik.