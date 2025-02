I en analyse fra Clarksons Securities skriver analytiker Frode Mørkedal at Klaveness Combination Carriers leverte resultater for fjerde kvartal som var i tråd med forventningene, men at selskapets guiding for første kvartal signaliserer en svak start på året.

Selskapet planlegger betydelige investeringer i 2025, inkludert 32 millioner dollar til dokking og 55 millioner dollar til nybyggingsbetalinger, noe som vil kreve økt bruk av den eksisterende kredittfasiliteten.

Usikkerhet knyttet til Russland-Ukraina-krigen og transitt gjennom Rødehavet påvirker ifølge Mørkedal investorstemningen, men han påpeker at KCCs kombinasjonsskip fortsatt vil sikre en inntjening over nivåene til tradisjonelle tørrbulkskip og produkttankere.

Analysefakta Aksje: Klaveness Combination Carriers Meglerhus: Clarksons Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 95 (110)

Mørkedal nedjusterer kursmålet til 95 kroner fra tidligere 110 kroner, basert på en verdsettelse tilsvarende 6,5 ganger driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda).

2025-estimatet for ebitda reduseres til 108 millioner dollar grunnet en svakere start på året og justeringer i dokkingdager. Likevel fremheves det at KCC har sikret henholdsvis 35 prosent av tørrbulkdager og 32 prosent av tankdager for 2025, noe som gir en viss stabilitet. Han gjentar kjøpsanbefalingen.