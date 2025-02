Tømmerfrakt uten utslipp

Gjennom et samarbeid med rederiene Skarv Shipping og Arriva Shipping sikrer Viken AT Market seg skipstransport av tømmer basert på ammoniakk og elektrisitet.

Handelsselskapet Viken AT Market frakter rundt én million tonn norsk tømmer til kontinentet årlig. Det meste av dette transporteres i dag med konvensjonelle skip som går på dieselolje.

Fra sommeren 2027 flyttes deler av tømmertransporten til et nytt skip som skal drives med elektrisitet og ammoniakk.

Bygges i Kina

Det 108 meter lange og 18 meter brede skipet bygges på det kinesiske verftet Huanghai Shipbuilding med planlagt ferdigstillelse i andre kvartal 2027. Arriva Shipping i Ølensvåg skal stå for driften. Det får en dødvekttonnnasje på 7.800 tonn.

– Med dette hybridskipet kan vi tilby kundene våre en mer bærekraftig logistikk, sier Viken AT Skogs adm. direktør Kjersti Denver. Hun venter at fremtidige økninger i avgifter knyttet til CO2-utslipp vil gjøre ammoniakkskip lønnsomt.

Skipskonseptet er utviklet av bergensbaserte Skarv Shipping med støtte fra Grieg Shipbrokers. Arriva tar skipet på langtidscerteparti og håndterer den kommersielle driften for Viken AT Market.

Lang avtale

Båten har en delvis oppdatert versjon av søsterskipene Skarv Shipping tidligere har bestilt for kommersiell drift for Peak CSL Group, men spesialutstyrt for tømmertransport.

For Peak-fartøyene ble det høsten 2023 antatt at investeringen ville ligge opp mot 200 millioner kroner pr. skip.

Ingen av partene vil si noe om byggeprisen eller varigheten av leieavtalen som nå er inngått ut over at den er en del lenger enn det som er vanlig i dette segmentet.

Prosjektet har fått 42 millioner kroner i støtte til grønn teknologi fra Enova.

