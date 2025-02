Analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Securities skriver i en ny analyse at Höegh Autoliners-aksjen har falt 17 prosent hittil i år, og at selskapets utbytte for fjerde kvartal 2024 var 30 prosent lavere enn forventet, hovedsakelig grunnet økte investeringer knyttet til akselererte nybyggleveranser. Guidingen for første kvartal 2025 indikerer svake volumer, til tross for en større flåte i drift, mens geopolitiske usikkerheter, inkludert mulige amerikanske tollsatser, kan påvirke markedet ytterligere.

Clarksons estimerer at dagens netto verdijusterte egenkapital (NAV) er 136 kroner pr. aksje, men dette reduseres til 96 kroner ved justering for nybyggparitetsverdier. Basert på inntjening og utbytte har meglerhuset nedjustert kursmålet til 90 kroner og opprettholdt en holdanbefaling, med utbytteavkastningen som en nøkkelårsak til å eie aksjen, selv om den alene trolig ikke vil drive kursoppgang.

Analysefakta Aksje: Höegh Autoliners Meglerhus: Clarksons Securities Anbefaling: Nøytral (nøytral) Kursmål: 90

Bilskipsrederiet har rapportert om et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 181 millioner dollar for fjerde kvartal 2024, i tråd med forventningene. Netto fraktrater var stabile på 86,70 dollar pr. kubikkmeter, mens volumene økte 2 prosent på kvartalsbasis til 3,51 millioner kubikkmeter.

Ledelsen forklarte det skuffende utbyttet på 5,25 kroner pr. aksje med økte investeringer i nybygg, men bekreftet fortsatt utbetaling av 100 prosent av fri kontantstrøm som utbytte.

Clarksons estimerer en gjennomsnittlig netto fraktrate på 81,50 dollar pr. kubikkmeter i første kvartal, og at den stabiliserer seg rundt 80 dollar resten av året.

Lavere bunkerskostnader kan gi en viss positiv effekt på inntjeningen, mens en langsiktig normalisert verdsettelse antyder en aksjekurs på rundt 60 kroner, med oppside fra utbytter.