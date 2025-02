Höegh Autoliners-aksjen er ned nesten 20 prosent hittil i år. Clarksons Securities har en nøytral-anbefaling på bilskipsrederiet med et kursmål på 90 kroner, 2,50 kroner under hva aksjen ble handlet for ved lunsjtid onsdag.

Den verdijusterte egenkapitalen i det børsnoterte Oslo-rederiet anslås til 136 kroner pr. aksje, men denne beregningen er basert på toppverdier for bilskipene i flåten.

Med synkende rater er en nedregulering av skipsverdiene uunngåelig, mener analytikerne. Justert for nybyggingsparitet anslår de en nettoverdi på 96 kroner aksjen.

– Skuffende utbytte

Meglerhuset karakteriserer utbyttet etter den siste tremånedersperioden i fjor som skuffende og viser til at utbetalingen på 5,25 kroner pr. aksje lå godt under forventningene.

Fra selskapets side er det forklart med kapitalbehov i forbindelse med tidlige leveranser av nybygg.

Samtidig har ledelsen i rederiet gjentatt sin ambisjon om å dele ut 100 prosent av den frie kontantstrømmen som utbytte til eierne.

Höegh Autoliners venter at EBITDA-bidraget i første kvartal 2025 vil havne litt inn under 162 millioner dollar som ble rapportert for de tre tilsvarende månedene i 2024.

Clarksons Securities' shippingteam mener dette peker i retning av begrenset volumvekst siden flåtekapasiteten øker.

Har finansiering

Handelsoppdateringen for januar viste lastevolumer på 1,1 millioner kubikkmeter, en nedgang på 6 prosent.

I sin gjennomgang legger meglerhuset likevel til grunn at de totale transportvolumene forblir uendret på cirka 3,5 millioner kubikkmeter i første kvartal sett under ett.

Gjenstående oppgjør for det resterende nybyggingsprogrammet på åtte bilskip beløp seg ved årsskiftet til 645 millioner dollar. Av dette finansieres omtrent alt, 634 millioner dollar med lån.

Det betyr at rederiet bare trenger å bruke 11 millioner dollar av kontantbeholdningen på å ferdigstille investeringene i nye skip.