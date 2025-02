Clarksons-analytiker Frode Mørkedal mener Himalaya Shipping har hatt en utfordrende periode, med et svakere enn ventet marked i fjerde kvartal.

Selskapet oppnådde rater under kontantbreakeven så langt i 2025, men det forventes en sesongmessig oppgang i ratene. Ved utgangen av fjerde kvartal hadde selskapet en kontantbeholdning på 19,4 millioner dollar, noe over minimumskravet på 12,3 millioner dollar.

I januar trakk selskapet 2 millioner dollar fra sin 10 millioner dollar store revolverende kredittfasilitet, men det forventes ingen ytterligere trekk for å overholde lånevilkårene, forutsatt at markedet utvikler seg slik FFA-markedet indikerer. Selv om markedet spekulerer i en emisjon, mener analytikeren at selskapet kan unngå dette dersom markedet bedres.

Analysefakta Aksje: Himalaya Shipping

Meglerhus: Clarksons

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 105 (110)

Himalaya Shipping rapporterte et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 21 millioner dollar i fjerde kvartal, med en gjennomsnittlig brutto dagrate på rundt 27.800 dollar. For januar var den rapporterte raten 17.900 dollar, og utbyttet ble redusert til 0,005 dollar pr. aksje.

Alle selskapets 12 skip vil fra mars være på indekslinkede tidscertepartier, noe som gir fleksibilitet i et volatilt marked. Netto verdijustert egenkapital (NAV) estimeres til 92 kroner pr. aksje, noe ned fra forrige kvartal grunnet fall i skipsverdier.

Aksjekursen har også falt, delvis grunnet forventninger om en emisjon. Clarksons gjentar sin kjøpsanbefaling, men nedjusterer kursmålet fra 110 til 105 kroner, basert på en fremoverskuende verdijustert egenkapital for slutten av 2025.

Aksjen omsettes for 62,70 kroner like før kl. 11 fredag, som impliserer enn oppside på 67,5 prosent.