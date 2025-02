Tidligere styreleder dømt til å betale 120 millioner etter verftskonkurs

Dommen ble avsagt i Gulating lagmannsrett fredag. Den er en helomvending etter at tidligere styreleder Tomislav Debeljak og DIV Group ble blankt frifunnet i Hordaland tingrett i 2023.

Det var Kystens Næringsliv som omtalte dommen først. Også NRK har dekket rettssakene etter verftskonkursen.

Kroatiske DIV Group overtok Kleven Verft på Sunnmøre like før pandemiutbruddet i 2020. Etter bare tre måneder ble verftet, som hadde satset på bygging for cruiseindustrien, slått konkurs. 441 ansatte mistet jobben.

Først frikjent

I et sivilt søksmål fra konkursboet ble Debeljak beskyldt for å ha svartmalt situasjonen overfor bankene og for å ha overført midler til sin egen konto i Kroatia, men i tingretten ble han fullstendig frikjent.

Konkursboet anket frifinnelsen av styrelederen. Fredag ga lagmannsretten saksøkerne fullt medhold. Debeljak må betale 120 millioner pluss renter tilbake til boet.

Forsikringsselskapet Tryg Forsikring er stilt gjensidig ansvarlig sammen med styrelederen og dømmes til å betale 30 millioner.

I tillegg må de saksøkte betale nesten 10 millioner kroner for rettsoppgjørene i tingretten og lagmannsretten.

– Trolig norgesrekord

Debeljak var representert av advokat Karl Rosén. Han har ikke kommentere dommen overfor NRK. Advokaten har heller ikke svart NTB på spørsmål om dommen mot klienten.

– Erstatningskravet er trolig norgesrekord i styreansvar, skriver advokat Bjørn Åge Hamre, som er bostyrer i Kleven, til NTB.

– Dette er en gledens dag for kreditorene på Kleven, som nå har utsikter til å få dekket en stor del av kravene etter konkursen, sier han.

Green Yard Group kjøpte opp virksomheten etter konkursen i 2020 og driver i dag verftet i Ulsteinvik. Dette selskapet er ikke part i saken mot den tidligere styrelederen.

(NTB)