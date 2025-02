Større utslipp til sjøs

Utslippene i 2024 oppgis til 28,7 millioner tonn karbondioksidekvivalenter, som var noe høyere enn i 2023 og utgjør 3,1 prosent av utslippene fra utenriks skipsfart globalt.

Samtidig er det 25 ganger så mye som utslippene fra norsk innenriks luftfart. Hoveddelen slippes ut i internasjonalt farvann.

Ifølge Rederiforbundet er ikke tallene for de to årene direkte sammenlignbare fordi statistikken for i fjor omfatter flere skip.

I tillegg har det skjedd endringer i flåtesammensetningen som følge av kjøp og salg. Endrede seilingsmønstre og høyere gjennomsnittsfart kan også ha bidratt til økningen, påpekes det.

Må betale

Rederiforbundets adm. direktør Knut Arild Hareide mener det er viktigere enn noensinne at verdensflåten blir pålagt å betale for sine klimagassutslipp:

– Vi når ikke klimamålene hverken i 2030 eller 2050 dersom ikke verdens skip er underlagt et internasjonalt regelverk som setter en prislapp på utslipp, sier Hareide.

Han håper at FNs internasjonale maritime organisasjon – IMO – enes om en slik prismekanisme på sitt møte i april.

– Tallene illustrerer at det er et stort behov for både internasjonale og nasjonale tiltak. Det vil være en fallitterklæring for den globale skipsfarten om vi ikke greier å enes om en løsning på næringens største problem, sier Hareide.

Ifølge ham kan 80 prosent av skipene Rederiforbundets medlemmer nå har i bestilling på skipsverftene gå på alternativt drivstoff.

Rapporten ble mandag overlevert til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Karbondioksid-ekvivalenter er en måleenhet som brukes til å sammenligne utslippene av ulike klimagasser basert på global oppvarmingseffekt.