SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 15.00



MPC Container Ships (MPCC) melder om inntekter på 130 millioner dollar i fjerde kvartal 2024, ned fra 153 millioner dollar i samme periode året før. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) gikk fra 94 til 83 millioner dollar, og fra 101,5 til 72 millioner dollar justert for engangseffekter.

Flåteutnyttelsen var 97,4 prosent i kvartalet, ned fra 98,2 prosent i samme periode året før. Gjennomsnittlig TCE-inntjening var 25.190 dollar pr. dag, ned fra 27.405 dollar i fjerde kvartal 2023.

Styret varsler sitt 13. kvartalsvise utbytte på rad, denne gangen på 9 cent pr. aksje og tilsvarende en utbetaling på 40 millioner dollar. Dette bringer 2024-utbyttet opp i 186 millioner dollar og selskapet har nå siden februar 2022 betalt ut samlede utbytter på 977 millioner dollar.

DNB Markets skriver i en MPCC-oppdatering at både resultatet og utbytte var i tråd med forventningene, mens ebitda-guidingen for 2025 lå tre prosent over konsensusforventningene.

Les også Containerfarten rammes hardest Container-shipping blir ifølge DNB Markets den store taperen når USA innfører toll på varer som importeres. Men også bulkrederiene er utsatt når Kina svarer med toll på kull.

Økt kontraktsdekning

Ordrereserven var ved utgangen av kvartalet 1,1 milliarder dollar, og for 2025 og 2026 er kontraktsdekningen økt til henholdsvis 92 og 64 prosent av åpne dager (mot 85 og 57 prosent ved utgangen av kvartalet før).

I fjerde kvartal i fjor sikret MPCC seg langsiktige kontrakter på ytterligere 4 skip. Både varigheten på kontraktene og ratenivået var ifølge DNB Markets i tråd med meglerhusets forventninger.

Rederiet guider nå 2025-inntekter på 515-530 millioner dollar og et ebitda-resultat på 290–310 millioner dollar.

– Vår evne til å optimalisere flåten, omstille oss til lavutslipp og dra nytte av den økende etterspørselen i markedet fikk oss til å levere resultater over vår opprinnelige guiding, sier konsernsjef Constantin Baack.

Han understreker rederiets evne til å skape verdier gjennom ulike markedssykluser.

– Med over 90 prosent kontraktsdekning er vi godt posisjonert for å stå imot potensielle markedsvariasjoner i 2025, legger Baack til.

Les også – Kina en joker – Den største risikoen for shipping ligger i en mulig eskalering av handelskrigen med stadig høyere tariffer, sier analytiker.

– Fare for lavere rater

MPC Container Ships påpeker at time charter-markedet toppet ut i fjerde kvartal 2024. Men situasjonen i Rødehavet stadig er den viktigste faktoren for markedsutviklingen i 2025, med potensielle konsekvenser tyngre enn selv en eskalerende handelskrig.

«En retur til Rødehavet i 2025 vil sannsynligvis gi et kortvarig oppsving i fraktratene på grunn av kødannelse i havnene, men det er en risiko for at fraktratene deretter vil falle siden rederiene trolig vil konkurrere om markedsandeler mens et tilbudsoverskudd av skip vil åpenbare seg», skriver selskapet i tirsdagens rapport.

«Selv uten en retur av containerskip til Rødehavet, kan forventede leveranser på 1,9 millioner TEU i 2025 føre til at markedsbalansen fortsetter å tippe i favør av befrakterne når det kommer til rater», heter det videre.