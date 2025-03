Kampen om tankskipene tilspisses

Iran risikerer betydelige utfordringer med oljetransporten ettersom konkurransen om usanksjonerte tankskip fra Russland og Venezuela intensiveres, skriver Bloomberg.

På et Kpler-arrangement i London sier senioranalytiker for råolje Muyu Xu at Iran allerede sliter med mangel på tilgjengelig fraktskapasitet.

– Begrenset antall

– Det er bare et begrenset antall tankskip på markedet som er villige til å frakte høyrisiko, sanksjonert olje, og nå må Iran konkurrere med Russland og Venezuela om dem, sier Xu.

Det var omtrent 150 tankskip som fraktet iransk råolje i 2024, og mer enn 100 av disse er blitt lagt til listen over sanksjonert fartøyer av det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Mandag kveld la amerikanske myndigheter til ytterligere 13 skip på sanksjonslisten, ifølge OFAC.

USA sanksjonerte over 150 tankskip i januar, som skal ha ført til betydelig fall i aktivitetene til tankskipene, viser fartøysporing fra Bloomberg.

Venter ytterligere eksportfall

En ekstra utfordring for Iran er at de fortsatt trenger å få fraktet rundt 25 millioner fat råolje som ble lagret i Kina i 2018 og 2019. Iran kan allerede ha fraktet ut mer enn halvparten, men det har kostet i form av strengere amerikanske sanksjoner mot enkelte tankskip, sier Xu.

Ifølge Xu har nesten 80 Iran-relaterte tankskip blitt peilet ut av USA siden fjerde kvartal, noe som har ført til et fall i Irans oljeeksport. Leveransene har falt til rundt 1,5 millioner fat pr. dag, ned fra 1,76 millioner fat pr. dag i november, skriver Bloomberg.

Xu mener Irans oljeeksport kan falle med omtrent en tredjedel fra dagens nivå innen mai eller juni.

Etter Donald Trumps comeback i Det hvite hus, har amerikanerne fremstått vesentlig mer positive til Russland. Men hvis Trump skulle få lyst til å oppheve noen av sanksjonene mot de russiske tankskipene, vil han indirekte hjelpe Iran, mener senioranalytikeren.

– Hvis USA fjerner sanksjonene på russiske tankskip, ville det være ekstremt gode nyheter for Iran, fordi de endelig kan se fraktratene for russisk olje gå ned, og potensielt kan de få flere tankskip tilgjengelig, sier Xu.