Bunnen nådd i tørrlast

Fjerdekvartalstallene til Golden Ocean var svake og enda svakere enn forventet. Golden Ocean-aksjen var likevel opp nærmere 2 prosent på børsen onsdag formiddag, etter at aksjen hadde falt med i overkant av 30 prosent i løpet av de seneste 9 månedene.

– Vi mener at det er gode utsikter for stigende rater i capesizemarkedet. Flere ledende indikatorer peker oppover, og med stigende stålproduksjon i Kina så langt i februar er det grunn til å være optimistisk. På toppen kommer ferske rykter om at Kina skal stimulere stålindustrien, noe som vil bidra positivt, sier analytiker Fredrik Dybwad i Fearnley Securities.

Kraftig løft fra 2026

Dybwad tror på et ekstremt sterkt tørrlastmarked fra 2026.

– Inn i 2026 ser det ekstremt sterkt ut med volumvekst fra Brasil og Vest-Afrika, samtidig som ordreboken er lav.

Også Eirik Haavaldsen i Pareto tror at bunnen nå er passert i capesizemarkedet.

– Vi tror at capesizeratene gradvis kommer til å bli bedre i 2025. Dette følger vanlige sesongmønstre, ikke minst i kinesisk stålproduksjon. Det er lav flåtevekst, og vi kommer til å se økt skraping. Det skal dog sies at 2025 på mange måter er et venteår. 2026 bør bli en del bedre både med tanke på økt vestafrikansk malmeksport og potensiell oppbygging av Ukraina.

SKEPTISK TIL GOLDEN OCEAN: – Vi mener det er bedre aksjer å kjøpe både i shipping generelt, og i tørrlast spesifikt, sier Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen. Foto: Eivind Yggeseth

Større oppside i andre aksjer

Haavaldsen har ikke Golden Ocean som et av sine toppvalg blant shippingselskapene på Oslo Børs.

– Vi mener det er bedre aksjer å kjøpe både i shipping generelt, og i tørrlast spesifikt. Man ser nå effektene av å ha 10–15 år gamle skip som må til dokking, det er dyrt. I tillegg er markedet for mindre bulkskip veldig svakt, og der er også flåteveksten høyere. Når estimatene da kommer mye ned, skal man heller se på de «pure-playene» på store skip.

DNB-analytiker Jørgen Lian er heller ikke særlig begeistret for Golden Ocean. Han mener at det kan virke som ratefallet og nivåene i første kvartal har vært en realitetsorientering for mange, men han påpeker at det er ikke mye svakhet å spore i forwardmarkedet, og der ser han mer nedsiderisiko.

FOR HØYE FORVENTNINGER: DNB-analytiker Jørgen Lian tror at Golden Ocean skal ytterligere ned fra dagens kursnivå. Foto: Iván Kverme

– Sånn sett synes vi forventningene fortsatt ligger for høyt og bør tynge kursen ved ytterligere revideringer om ikke forwardmarkedet spiller seg ut og vi har capesizerater på 20.000 dollar pr. dag allerede i april. Før vi har gjort oppdateringer i etterkant av onsdagens rapport opererer vi med et kursmål på 92 kroner, sier Lian.

Onsdag formiddag lå Golden Ocean-aksjen på nivåer på rundt 106 kroner.

Derimot mener Fredrik Dybwad at Golden Ocean er et godt kjøp på dagens kursnivåer.

– Golden Ocean trader nå 0,8 ganger verdijustert egenkapital og priser inn for mye nedside i verdier enn hva vi tror er realistisk. Vi er positive til aksjen og mener at onsdagens rapport var OK. Vi har et kursmål på 11,50 dollar, sier han.