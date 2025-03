Ved 12-tiden onsdag ble aksjen handlet opp 4,3 prosent til 41,20 kroner, et fall på 25 prosent fra toppkursen i fjor høst.

I en fersk gjennomgang av selskapet som eier og driver skip for transport og service i forbindelse med utbygging og drift av vindparker til havs konkluderer meglerhuset med at den verdijusterte egenkapitalen er 64 kroner pr. aksje. Det er også kursmålet.

Skipene av typen CSOV – Commissioning Service Operation Vessels – bygges ved verftet China Merchants Industry i Hong Kong.

FØRSTE AV SEKS: Det første av IWS' seks nybygg , «IWS Skywalker», er beskjeftiget på Dogger Bank. Foto: Integrated Wind Solutions

Rimelige skip

Justert for kontrakter og verdien av servicevirksomheten i datterselskapene IWS Services og PeakWind fastslår analytiker Roald Hartvigsen at aksjemarkedet implisitt priser spesialskipene til en nybyggingspris på 47 millioner euro.

Det mener han knapt gjenspeiler de ekstremt konkurransedyktige nybyggingsprisene på 44-48 millioner som selskapet forhandlet seg frem til tidlig i 2021 og 2022.

– Dette er verftspriser vi anser som usannsynlig at man vil se igjen for tilsvarende tonnasje, heter det i oppdateringen som er laget i kjølvannet av at IWS offentliggjorde sine fjerdekvartalstall tirsdag.

Ifølge Clarksons Securities ligger verftsprisene på denne typen skip for øyeblikket i området 64-72 millioner euro før tilleggsutstyr, byggetilsyn og andre tilleggskostnader.

– Attraktiv mulighet

Hartvigsen mener dagens aksjekurs gir en attraktiv mulighet til å få eksponering mot skip til 2021-priser i et 2025-marked som er helt annerledes enn da skipene ble kontrahert.

IWS hadde i fjerde kvartal tre fartøyer i drift med «IWS Skywalker» og «IWS Seawalker» på kontrakt ved Dogger Bank Wind Farm og «IWS Windwalker» i arbeid for Siemens Gamesa. Fra 10. februar arbeider også «IWS Starwalker» på Dogger Bank.

De to siste skipene i serien, «IWS Moonwalker» og «IWS Sunwalker», har forventet levering fra verftet i Kina i andre og tredje kvartal i år.

Awilhelmsen-gruppens shippingselskap Awilco var initiativtager til etableringen av selskapet og er største eier med 38,6 prosent av aksjene. Lenger nede på aksjonærlisten står blant andre Must Invest og Skeie Kapital med henholdsvis 1,8 og 1,3 prosent.

I mars 2022 gjennomførte IWS en rettet emisjon på nær 11 millioner nye aksjer til kurs 32 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 350 millioner kroner.

Japansk partner

I fjor kom japanske Sumitomo inn som partner i det skipseiende selskapet IWS Fleet med en eierandel på 25,4 prosent-eier.

Sumitomo investerete 60 millioner euro i IWS Fleet i form av en rettet emisjon. Ifølge SEB verdsatte prisingen hvert av skipene til 62 millioner euro, langt over det rederiet bestilte dem for.