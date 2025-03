Resultatstup for BW LPG

I 4. kvartal endte overskuddet på 39,7 millioner dollar, som var 80,8 millioner dollar svakere enn i 3. kvartal, og betydelig svakere enn i 1. kvartal i fjor og i 4. kvartal i 2023 da rederiet satt igjen med et overskudd på bunnlinjen på henholdsvis 149,8 og 161,8 millioner dollar. 4. kvartalsresultatet i 2023 var det beste kvartalsresultatet i rederiets historie. Til tross for den kraftig resultatnedgangen var 4. kvartalstallene likevel bedre enn ventet.

Snittraten for VLGC-ene endte på 37.900 dollar dagen, mens snittraten i tredje kvartal endte på 46.820 dollar dagen. Rekorden fra fjerde kvartal i 2023 lå på 75.000 dollar dagen.

Stabilt og svakt

Så langt i 2025 har VLGC-markedet vært relativt stabilt, med spotrater på rundt 30.000 dollar dagen for moderne dual fuel-skip etter å ha vært oppe i drøye 40.000 dollar dagen før årsskiftet. Ratefallet er dermed ikke like dramatisk som i fjor da de falt fra rundt 100.000 dollar dagen til nærmere 10.000 dollar dagen i løpet av den samme perioden

Sesongmessing er januar og februar relativt svake måneder for VLGC-markedet før man går inn i et mer spenstig marked utover våren med mer LPG tilgjengelig for eksport fra USA.

Store børssvingninger

På børsen har svingningene i aksjekursen vært relativt store for BW LPG det seneste året. Etter en litt tung start på 2024 gikk BW LPG som en kule fra mars og frem til den toppet ut på 220 kroner i juni. Justert for utbytte falt BW LPG-aksjen med 35 prosent fra sommeren og frem mot årsskiftet. Så langt i 2025 er aksjen opp rundt 4 prosent.

BW LPG betaler ut et utbytte på 0,42 dollar pr. aksje for 4. kvartal 2024. Det var betydelig høyere enn ventet. Ifølge Bloomberg lå konsensus på rundt 0,11 dollar pr. aksje.

BW LPG (Mill. dollar) 4. kvartal /2024 4. kvartal/2023 Driftsinntekter 183,9 336,7 Driftsresultat 47,4 176,7 Resultat før skatt 41,8 171,5 Resultat etter skatt 39,7 161,8



Saken oppdateres