CoolCo, som kjøpte de konvensjonelle LNG-tankerne til Golar LNG, velger å sløyfe kvartalsutbytte etter den siste tremånedersperioden i fjor. Årsaken er ratefallet i spotmarkedet for store spesialskip for frakt av flytende naturgass.

Senest 9. desember fikk aksjonærene utbetalt 0,15 dollar pr. aksje, mens dividenden de foregående seks kvartalene var på 0,41 dollar.

Ved 15-tiden torsdag hadde aksjen falt 6,34 prosent til 75,40 kroner. På det laveste ble aksjen omsatt for 70,05 kroner.

Nedadgående presss

– Vedvarende høye LNG-priser i Europa, de resulterende handelsmønstrene og levering av nye fartøyer har satte et betydelig nedadgående press på det kortsiktige befraktningsmarkedet, sier adm. direktør Richard Tyrrell.

Han tror dette vil begynne å normalisere seg etterhvert som flere LNG-prosjekter kommer i drift og eldre gasstankere forsvinner fra markedet.

– I mellomtiden drar vi nytte av det faktum at de fleste av våre skip er på faste kontrakter, noe som sammen med kostnadsbesparelser gjorde det mulig for oss å rapportere et moderat høyere justert EBITDA-resultat i fjerde kvartal.

– Finansiell fleksibilitet

CoolCo har fraktkontrakter som sikrer driftsinntekter på 1 milliard dollar, men har i tillegg skip som leies ut på korte kontrakter i spotmarkedet.

Tyrrell sier utbyttekuttet vil bidra til økt finansiell fleksibilitet og skape muligheter for opportunistisk vekst, for eksempel gjennom oppkjøp.

– Ved utgangen av 2024 nyter vi godt av cirka 288 millioner dollar i likviditet, sterke driftsresultater og vi har ingen gjeldsforfall før i midten av 2029.

Cool-aksjen er børsnotert i Oslo. Det siste året er den ned 37,3 prosent.