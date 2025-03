– Forventningene har vært for høye

Etter et meget sterkt 2023 og en minst like sterk start på 2024 har shippingsektoren på Oslo Børs falt kraftig det seneste drøye halve året. VLGC-rederiet BW LPG steg med godt over 300 prosent fra starten av 2022 og frem til sommeren 2024. Siden aksjen toppet ut på 222 kroner den 4. juni i fjor har den imidlertid falt med rundt 35 prosent.

– Forventningene til shippingsektoren har nok generelt vært for høye sett i forhold til faktisk inntjening. Selv om det påvirker de ulike segmentene forskjellig, gjør også det geopolitiske bildet at shipping som bransje er utsatt selv om strukturelle endringer også skaper nye muligheter over tid, sier adm. direktør Kristian Sørensen i BW LPG.

Bedre enn konsensus

Resultatet på bunnlinjen endte på 39,7 millioner dollar i 4. kvartal i fjor og det var 80,8 millioner dollar svakere enn i 3. kvartal og hele 122 millioner dollar svakere enn i 4. kvartal i 2023, som var rederiets beste kvartalsresultat noensinne. Resultatet var imidlertid likevel betydelig bedre enn ventet og på børsen var aksjen marginalt opp torsdag formiddag.

LAR SEG IMPONERE: Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen er imponert over det høye utbyttenivået i BW LPG. Foto: Eivind Yggeseth

«Et godt kvartal med bedre resulter enn ventet, positiv guiding og et veldig sterkt utbyttesignal», skriver Pareto-analytiker Erik Haavaldsen i en BW LPG-oppdatering torsdag.

BW LPG betaler ut et utbytte på 0,42 dollar pr. aksje for 4. kvartal 2024. Det var betydelig høyere enn ventet. Ifølge Bloomberg lå konsensus på 0,11 dollar pr. aksje.

Lavsesong

Vinter er generelt lavsesong i VLGC-markedet med færre laster fra USA som gjøres tilgjengelige for det internasjonale markedet på grunn av vinterværet. I tillegg har Panama-kanalen operert effektivt.

– Det vi så var at mer av verdiskapningen i LPG-verdikjeden gikk fra shippingleddet til terminal og lasteeiere, hvor vi deltok gjennom tradingaktiviteten i BW Product Services, som leverer meget gode tall for kvartalet og bidrar sterkt til utbyttet for 4. kvartal, sier Sørensen.

Spotratene i VLCG-markedet ligger nå på rundt 30.000 dollar dagen. BW LPG-sjefen har stor tro på at ratene vil styrkes utover våren. Vanligvis øker aktiviteten for lasting i mars og april med mildere vær i USA, og i et lite og balansert marked som VLGC-ene opererer i har en økning på 5-6 laster i måneden stor betydning.

– Mot midten av året forventes eksporten fra USA å økes ytterligere med ny terminal kapasitet som kommer i US Gulf. Det er forventet en styrkning av markedet utover året på bakgrunn av økte eksportvolumer, sier Kristian Sørensen.