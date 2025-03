Resultatopptur for Golar LNG

I løpet av kvartalet hadde shippingselskapet, med Tor Olav Trøim som fjerde største eier, driftsinntekter på 65,9 millioner dollar. Det er marginalt høyere enn i 3. kvartal, da inntektene var på 64,8 millioner dollar, men betydelig lavere enn i 4. kvartal 2023 da selskapet bokførte inntekter på 79,5 millioner dollar.

Bunnlinjen endte med et overskudd 15 millioner dollar, sammenlignet med et underskudd på 36 millioner dollar i 3. kvartal. Justert for engangseffekter endte resultatet på rett i underkant av 2 millioner dollar.

«4. kvartal var nok et kvartal med solid drift og med resultater som var omtrent som forventer,» skriver DNB Market i en Golar LNG-oppdatering torsdag ettermiddag.

Golar LNG betaler ut 0,25 dollar i utbytte pr. aksje i 4. kvartal. Det er identisk med utbytte i 2. og 3. kvartal i fjor.

Onsdag sluttet Golar LNG-aksjen på 38,45 dollar på Nasdaq-børsen. I løpet av det seneste året er aksjen opp i overkant av 80 prosent, men den er ned 8 prosent så langt i 2025.

Storhandel

Golar LNG kjøpte i desember i fjor opp de gjenværende minoritetspostene i skipet «FLNG Hilli» fra Seatrium og Black & Veatch, og sikret seg fullt eierskap i denne gassproduksjonsenheten.

Oppkjøpet omfattet alle tredjepartsinteresser, og transaksjonen hadde en verdi på 90,2 millioner dollar, hvorav 59,9 millioner dollar var egenkapital og 30,3 millioner dollar representerte en andel i eksisterende gjeldsforpliktelser knyttet til «FLNG Hilli».

Tidligere denne måneden solgte Golar LNG-skipet Golar Arctic for 24 millioner dollar. Golar Arctic var det siste skipet som var igjen i Golar-flåten og selskapet er nå helt ute av tradisjonell LNG-frakt.