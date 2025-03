Capesizeratene opp 72 prosent på én uke

Torsdag stiger capesizeratene ytterligere 12,6 prosent til 13.000 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene faller 2,4 prosent til 10.200 dollar, mens ultramaxratene er opp 0,3 prosent til 11.500 dollar.

I løpet av den siste uken har capesizeratene gått opp 71,6 prosent mens de er opp 64,2 prosent i løpet av den siste måneden.

Venter videre oppgang

– Hovedgrunnen til den heftige økningen er at vi kommer fra et lavt punkt. Nå går vi også bort fra noen av de sesongmessige effektene som har lagt et lokk på ratene, og forwardkontrakten for frakt tilsier at ratene skal videre opp, sier Bendik Folden Nyttingnes, analytiker i Clarksons, til Finansavisen.

På Oslo Børs stiger Golden Ocean og 2020 Bulkers 0,3 prosent mens Jinhui Shipping faller 0,7 prosent.

Baltic Dry-indeksen stiger 4,2 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, stiger 4,2 prosent til 1.159 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.