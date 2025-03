Resultatopptur for Frontline

Analytikerne ventet ifølge estimater hentet inn av Bloomberg et resultat før skatt på 77 millioner dollar. Fasiten viste et resultat før skatt på 66,5 millioner dollar. Ebitda-resultatet på 212 millioner dollar var imidlertid bedre enn ventet.

– Ikke alltid lett å bli klok på Bloomberg estimater, men kan se ut som vi kommer ut bedre enn forventet for en gang skyld. Vi rapporterer i tråd med det tankmarkedet betaler, naturligvis positivt påvirket av effektive skip og lav kostnadsbase, sier adm. direktør Lars Barstad i Frontline.

Resultatet var bedre enn i 3. kvartal i fjor, da tankkjempen fikk et resultat før skatt på 60,5 millioner dollar.

Kvartalsutbyttet endte på 0,20 dollar pr. aksje, som var ned fra 0,34 dollar aksjen i tredje kvartal.

Inntjeningen i stortankmarkedet var langt svakere enn ventet i 4. kvartal og snittinntjeningen på Frontlines VLCC-er lå på 35.900 dollar dagen i 4. kvartal.

– Global eksport av olje falt med over 700.000 fat olje pr. dag i snitt i 4. kvartal, dette var uventet. For desember alene var tallet 1,5 millioner fat pr. dag. Fasit er ennå ikke klar, men mange analytikere peker på uventet stort lagertrekk, spesielt i Kina, sier Barstad.

Opptur i 2025

Stortankmarkedet har imidlertid strammet seg noe til i 2025, og ratene for moderne tankskip med scrubbere ligger nå på rett i underkant av 50.000 dollar dagen.

– Vi har i flere år pekt på utviklingen rundt handel i sanksjonert olje, der håndhevelse av sanksjoner var lite virkningsfulle. Det som skjedde mot slutten av 2024 og akselererte inn i 2025 er en veldig positiv utvikling for oss som opererer i det konvensjonelle tankmarkedet. Husk at tankflåten som opererer innenfor rammebetingelsene sluttet å vokse i 2022 og dersom dette skiftet vedvarer kan det bli et veldig stramt tankmarked, sier Lars Barstad.

