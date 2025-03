Frontline på billigsalg?

Frontline-aksjen har, justert for utbytte, falt med nærmere 40 prosent siden den toppet ut på 310 kroner i mai i fjor.

Aksjen prises vanligvis med en solid premie i forhold til verdiene som ligger i selskapet, men på dagens kursnivå på rundt 172 kroner er premien forduftet.

– Frontline er nå priset til rundt verdiene på flåten. Vi ser det som lite sannsynlig at vi får en materiell korreksjon i skipsverdier, all den tid ordreboken er beskjeden sett i lys av aldersprofilen på tankflåten. Det er derfor priset inn relativt lite oppside i inntjeningen, sikkert på grunn av et skuffende marked i andre halvdel av fjoråret. Noen vil kalle dette en fantastisk kjøpsmulighet, sier Frontline-sjef Lars Barstad.

Kjøpsanbefalingene florerer

Eirik Haavaldsen i Pareto er blant analytikerne som mener at Frontline er attraktivt priset på dagens kursnivå.

– Aksjemarkedet ser ut til å ha gitt opp fullstendig, og det må allerede ligge ganske kraftige estimat-revideringer i kursen. Vi tror fortsatt at det er gode sjanser for veldig sterke VLCC-rater, og synes sånn sett at Frontline på rundt verdijustert egenkapital er attraktiv, sier han.

TROR PÅ RATEOPPGANG - Vi tror fortsatt at det er gode sjanser for veldig sterke VLCC-rater, sier Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen. Foto: Eivind Yggeseth

DNB og Fearnley har også kjøpsanbefaling på Frontline.

– Vi mener aksjen er et godt kjøp på bakgrunn av triggere for bedring i markedet, noe som gjør at utfallsrommet er tungt vektet i positiv favør. Vi har en verdijustert egenkapital på 197 kroner pr. aksje, så den prises også hyggelig mot sin historiske premie, sier DNB-analytiker Jørgen Lian.