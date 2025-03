Fredag ettermiddag la Herbjørn Hanssons tankrederi Nordic American Tankers (NAT) frem svake regnskapstall for fjerde kvartal.

Nettoresultatet endte på 1,3 millioner dollar, ned fra 8,7 millioner dollar i tredje kvartal og 17,5 millioner dollar i samme periode i 2023. Ifølge konsensusestimater fra Bloomberg var det ventet et nettoresultat på nesten 8,6 millioner dollar.

I perioden oktober–desember endte den gjennomsnittlige timecharterinntjeningen på 26.416 dollar dagen pr. skip, sammenlignet med 30.656 dollar pr. dag i tredje kvartal. NAT har driftskostnader på skipene på rundt 9.000 dollar dagen.

– Les highlights, sier en opptatt Herbjørn Hansson på telefon til Finansavisen.

Utbytte som vanlig

For 110. kvartal på rad utbetalte NAT utbytte til aksjonærene, og utbetalingen beløp seg til 0,06 dollar pr. aksje. På forhånd var det ventet et utbytte på 0,042 dollar pr. aksje, ifølge Bloomberg.

«Retningen for NAT peker utvilsomt oppover ettersom vi skaper rom for lønnsom vekst. Uansett hva vi gjør, forblir utbytte vårt primære mål», skriver Suezmax-rederiet i rapporten.

NAT har kjøpt en Suezmax-tanker bygget i 2016, som vil bli levert i løpet av andre kvartal i år. Prisen ligger i øvre del av 60-millionersklassen.

«Det nye fartøyet vil gi NAT økte inntekts- og utbyttemuligheter. Vi forventer at fartøyet vil bli finansiert med kontanter og leasingfinansiering», skriver rederiet.

Nordic American Tankers (Mill. USD) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 46,4 59,3 Driftsresultat 8,8 24,6 Nettoresultat 1,3 17,5

Oppgir ikke bookinger

I førhandelen er NAT-aksjen opp 1,6 prosent til 2,50 dollar. Arctic Securities omtaler kvartalstallene som svake.

«Bookinger for første kvartal ble ikke oppgitt, men gitt det betydelige avviket i forhold til forventningene for fjerde kvartal 2024, forventer vi at konsensus vil innta en mer konservativ tilnærming til ratenivåene i det kommende kvartalet», skriver meglerhuset i en oppdatering.

NAT forventer at den politiske usikkerheten vil vedvare. Med et fragmentert og uforutsigbart handelsbilde antar rederiet at etterspørselen etter olje vil forbli høy i tiden fremover.

«Vi forventer at aksjen vil underprestere i forhold til markedet i dag, men vårt langsiktige syn på det bredere markedet for råoljetankere og NAT forblir uendret», skriver Arctic.