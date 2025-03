I en analyse fra Jefferies kalt «Shares in selloff mode but company in great shape» skriver analytiker Omar Nokta at Hafnia-tallene for fjerde kvartal var i tråd med meglerhusets estimater, men svakere enn konsensus. Justert inntjening pr. aksje (EPS) var 0,13 dollar, mot ventet 0,16 dollar.

Justert driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) var 131 millioner dollar, også under konsensus på 144 millioner dollar. Hafnia skal fortsette utbyttepolitikken på 80 prosent av inntjeningen, men den utbetalte dividenden på 0,0294 dollar pr. aksje var betydelig lavere enn forrige kvartals 0,379 dollar, delvis grunnet tilbakekjøp av aksjer for 49,2 millioner dollar.

Jefferies ser fortsatt god verdi i aksjen og gjentar sin kjøpsanbefaling med et kursmål på 6,50 dollar, eller 73,13 kroner i skrivende stund.

Analysefakta Aksje: Hafnia

Meglerhus: Jefferies

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 6,5 dollar (6,5 dollar)

Analytikeren skriver at spotratene for produkttankere falt mot slutten av 2024, men har vist tegn til bedring i 2025. Hafnias inntjening i første kvartal ventes å bli 0,14 dollar pr. aksje, mens ebitda estimeres til 135,5 millioner dollar, begge lavere enn konsensus.

Selskapet har opprettholdt en sterk balanse med en netto belåningsgrad på 23 prosent, og Jefferies vurderer Hafnias verdijusterte egenkapital (NAV) til 6,40 dollar pr. aksje, mens selskapets egen vurdering er 7,63 dollar. Til tross for kursnedgang de siste månedene ser analytikeren en mer positiv markedsdynamikk fremover og mener aksjen er attraktivt priset.