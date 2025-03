Jefferies spår shippingfest på Oslo Børs

Storbanken Jefferies ser solid oppside i flere shippingaksjer på Oslo Børs. I februar var meglerhuset ute med en sektoroppdatering for tankmarkedet, kalt «VLCC-festen du ikke vil gå glipp av», hvor tankrate-estimatene ble hevet.

VLCC-spotrater for 2025 ble den gang løftet fra 50.000 til 55.000 dollar pr. dag, og for 2026 fra 57.500 til 65.000 dollar. Til sammenligning har ratene, målt ved spot eco VLCC, i gjennomsnitt vært på 43.500 dollar i januar og februar, mot 35.500 dollar i fjerde kvartal 2024.

Oppgangen i år skyldes ifølge Jefferies en kombinasjon av redusert kapasitet i samsvarende VLCC-er, altså skip som ikke er sanksjonert, samt høyere lastevolumer. OFACs sanksjonsliste inkluderer nå 100 VLCC-er, hvorav 30 har blitt lagt til siden desember.

Samtidig har VLCC-liftings, altså mengden olje som lastes om bord for frakt, økt fra et gjennomsnitt på 22,0 millioner fat pr. dag i fjerde kvartal 2024 til 22,7 millioner fat pr. dag så langt i 2025.

«VLCC-markedet har bedret seg så langt i 2025, men er ennå ikke glovarmt», heter det i en ny analyse.

Les også Frontline på billigsalg? Historisk har Frontline vært priset med en premie på over 20 prosent i forhold til verdijustert egenkapital. Nå er premien forduftet.

Frontline-tall

Omar Nokta, som dekker Frontline i Jefferies, skriver at resultatene for fjerde kvartal var i tråd med meglerhusets estimater, men lavere enn konsensusforventningene.

Analytikeren merker seg at den eldre VLCC-flåten presterte godt, men at Euronav-skipene trakk snittet ned, til tross for at de realiserte ratene var som forventet.

For første kvartal peker bookinger på et lignende resultat, og analytikeren forventer at konsensusestimatene vil bli justert ned.

Nokta tar ned forventningene til inntjeningen pr. aksje (EPS) for første kvartal fra 0,34 til 0,18 dollar, mens konsensus foreløpig ligger på 0,37 dollar.

Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen etter kvartalsrapporten og holder kursmålet uendret på 25 dollar, tilsvarende 281,46 kroner, noe som impliserer en oppside på over 55 prosent.

Les også Resultatopptur for Frontline Frontline satt igjen med et resultat før skatt på 66,5 millioner dollar i 4. kvartal i et svakt tankmarked. Resultatet var bedre enn i 3. kvartal.

Ser 50 prosent oppside i produkttank

Den samme analytikeren dekker også produkttankrederiet Hafnia, som leverte tall torsdag og falt hele 11,4 prosent, etterfulgt av et nytt 0,7 prosents fall fredag, til 48,08 kroner.

«Shares in selloff mode but company in great shape» var tittelen Nokta brukte om kvartalsrapporten.

I likhet med tankmarkedet påpeker analytikeren at spotratene for produkttankere falt mot slutten av 2024, men har vist tegn til bedring så langt i 2025.

Kursmålet på Hafnia er fortsatt 6,50 dollar, eller 73,18 kroner, som gir en oppside på rundt 52 prosent.

Analytikeren har for øvrig ingen salgsanbefaling på hele shippingsektoren, men opererer med hold på Golden Ocean og Flex LNG. Totalt har han 15 kjøpsanbefalinger og 9 hold-anbefalinger.