27. februar presenterte Hafnia sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på mer enn 11 prosent. I dagene som fulgte har aksjen fortsatt å falle på Oslo Børs.

I en ny analyse fra Arctic Securities understreker analytiker Kristoffer Barth Skeie at Hafnia leverte resultater for fjerde kvartal som var svakere enn konsensusforventningene. EBITDA-resultatet var på 131,2 millioner dollar, ni prosent under konsensus, mens justert resultat pr. aksje var 0,13 dollar, mot forventede 0,17 dollar.

Analysefakta Aksje: Hafnia

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 50 (63)

Utbyttet på 0,13 dollar pr. aksje ble fordelt mellom kontanter og tilbakekjøp av aksjer. Markedet reagerte negativt på nyheten selv om den var forhåndsannonsert.

I første kvartal 2025 estimeres et EBITDA-resultat på 134,5 millioner dollar, 12 prosent under konsensus, noe som kan føre til nedjusteringer av estimater. Skeie opprettholder sin holdanbefaling på aksjen, men kutter nå kursmålet fra 63 til 50 kroner.

«Selv om vi er positive til produkttankmarkedet på lang sikt, mener vi at markedsutsiktene på kort sikt er for usikre. I tillegg handles Hafnia til en P/E-multippel på 6,8 for 2025, som er høyere enn tilsvarende selskaper», skriver Skeie i analysen.

Tirsdag omsettes Hafnia for 44,32 kroner, ned 3,2 prosent.