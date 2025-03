ABG Sundal Collier har tatt opp dekning av Bruton Limited.

Aksjen får en kjøpsanbefaling, og kursmålet er satt til 67 kroner, ifølge Bloomberg.

Det betyr at meglerhuset ser en oppside i aksjen på over 70 prosent. Aksjen ble sist omsatt på 39 kroner, noe som gir det en børsverdi på drøyt 600 millioner kroner.

«Vårt kursmål på 67 kroner pr. aksje er basert på en 10 prosent rabatt, noe vi vi mener er berettiget gitt den forventede lave likviditeten i aksjen, til vår estimerte ettårige "forward-NAV" på 74 kroner pr. aksje. Dette er basert på våre estimerte fremtidige eiendelsverdier og kontantstrømmen generert i løpet av ettårsperioden», skriver meglerhuset i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Skip for 270 millioner dollar

Bruton er et investeringsselskap som ble etablert av Tor Olav Tøims Magni Partners.

Selskapet ble notert på Euronext Expand i november i fjor, og har to tankskip (VLCC) under bygging ved New Times Shipyard i Kina. Dette er så langt selskapets eneste aktivitet.

Skipene ble bestilt i 2023 til en pris på 133,9 millioner dollar pr. skip. Planlagt levering vil være i henholdsvis august og desember neste år.

Da selskapet la frem kvartalsrapporten for to uker siden, opplyste det at det så langt hadde betalt inn 26,8 millioner dollar på skipene, tilsvarende 10 prosent av kontraktsprisen.

Må finansiere skip

Selskapet er tilstrekkelig finansiert på kort sikt, men har to avdrag på skipene på 13,4 millioner dollar hver som forfaller i august i år og januar neste år. I tillegg har det ytterligere ett forfall på 13,4 millioner dollar på ett av skipene i mars 2026.

Dette trengs det finansiering til, og selskapet planlegger å hente inn egenkapital, benytte seg av tredjepartsfinansiering, selge eiendeler eller en kombinasjon av dette.

«Selskapet har vært i innledende dialoger med enkelte långivere som har indikert at en stor del av de gjenstående avdragene kan, med forbehold om ulike diskusjoner og vilkår, finansieres gjennom gjeld og/eller leasingstrukturer», skrev selskapet i kvartalsrapporten.

– Hva vi skal hente i egenkapital fremover avhenger av hvilke prosjekter vi velger å engasjere oss i. Det stemmer at det skal innbetales ytterligere kapital til verftet i byggeperioden for tankskipene. Men det kan være andre måter å løse dette på enn å trykke flere aksjer og hente mer egenkapital, uttalte Bruton-sjef Gunnar W. Eliassen til Finansavisen i november.