Svanevik kjøper Frontline-aksjer

I fjor høst hentet John Fredriksen Ørjan Svanevik tilbake til sitt private administrasjonsselskap Seatankers Management hvor han hadde sluttet på dagen i november 2017.

Kort tid etter at han var tilbake i lokalene på Aker Brygge ble han satt på som ny styreleder i oppdrettskjempen Mowi, hvor Fredriksen er største eier. Senere har han også fått andre styreposisjoner i gruppens selskaper og sitter blant annet i styret i tankrederiet Frontline.

Der har Svanevik nå kjøpt sine første 5.000 aksjer gjennom selskapet Oavik Capital. Kursen var 171,05 kroner, noe som betyr at handelen beløper seg til 857.500 kroner.

Kilder Finansavisen snakket med da han forsvant fra Seatankers for nesten syv og et halvt år siden satte Svaneviks hastige avgang i sammenheng med at Fredriksen var misfornøyd med Seadrills kostbare Chapter 11-prosess.

Tidligere har Ørjan Svanevik vært adm. direktør i Arendals Fossekompani, i tillegg til driftsdirektør i Kværner og oppkjøpssjef i Aker.