I forrige uke ble det klart at John Fredriksen selger alle sine aksjer i tørrlastrederiet han har bygget opp gjennom de siste vel 20 årene, Golden Ocean Group, til shippingfamilien Saverys og deres selskap CMB.TECH i Antwerpen.

Kontantoppgjøret på 13 milliarder kroner ga Fredriksen en betydelig premie ut over sluttkursen på børsene i Oslo og New York samme dag som salget ble avtalt, tirsdag.

Handelen har utløst mange spørsmål både blant aksjonærer og analytikere, som savner informasjon om hvilke planer rederisjef Alexander Saverys og hans medarbeidere har med aksjekjøpet.

Finansavisen har i flere dager forsøkt å få CMB-ledelsen i tale, men informasjonssjef Katrien Hennin sier at det ikke er aktuelt å gi noen kommentarer nå.

– Utover det som er nevnt i pressemeldingen kan vi ikke dele ytterligere informasjon ennå, skriver hun i en epost til Finansavisen.

Kan fusjonere

Meglerhuset Clarksons Securities har påpekt at en vedtekstendring som fant sted i 2015 gjør at CMB.TECH kan slå de to rederiene sammen dersom mer enn 50 prosent av Golden Ocean-aksjonærene stemmer for en fusjon. Etter kjøpet av Fredriksens aksjepost sitter Antwerpen-rederiet alene med en eierandel på 40,8 prosent og kan velge å øke sitt aksjeinnehav gjennom å plukke flere aksjer etter kursfallet den siste uken.

I meldingen i forrige uke ble det opplyst at oppkjøpet var i tråd med CMB.TECHs strategiske mål om diversifisering, og at hensikten var å bli en langsiktig aksjonær i Golden Ocean og investere i en moderne tørrlastflåte.

Oppkjøpet ventes å bli fullført onsdag 12. mars.