Ratene opp 300 prosent på én måned

Torsdag stiger capesizeratene ytterligere 4,8 prosent til 24.000 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene stiger 8,8 prosent til 10.400 dollar, mens ultramaxratene er opp 0,9 prosent til 11.000 dollar.

I løpet av den siste uken har capesizeratene gått opp 38,9 prosent mens de er opp 306,6 prosent i løpet av den siste måneden.

Rekyl

– Hoveddriveren den siste måneden har vært at man har fått en rekyl etter at to sykloner skapte nedetid ved viktige jernmalmhavner i Australia. På samme tid har de to andre viktige tradene – jernmalm ut av Brasil og bauksitt ut av Guinea – vært overraskende sterke hittil i første kvartal. Dermed ble markedet fort stramt da Australia kom tilbake på banen, sier Bendik Folden Nyttingnes, analytiker i Clarksons, til Finansavisen.

– De siste dagene har det vært sterk aktivitet både i Australia og Atlanterhavet. Samtidig har effektiviteten kommet noe ned de siste dagene, da enkelte kinesiske havner har vært stengt på grunn av tåke og dårlig vær, sier analytikeren.

På Oslo Børs stiger Golden Ocean 0,1 prosent, 2020 Bulkers er opp 0,7 prosent mens Jinhui Shipping stiger 5,8 prosent.

Baltic Dry-indeksen stiger 5,8 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, stiger 5,8 prosent til 1.650 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.