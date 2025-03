Fra fest til bakrus i shipping

27 min: Frontline

40 min: Golden Ocean Group

Petter Haugen i ABG Sundal Collier, som er blitt kåret til «årets shipping-analytiker» av Kapital flere ganger, argumenterte i fjor sommer for at shippingfesten ikke var over. Blant annet ventet han, som mange andre analytikere, skyhøye tankrater mot vinteren. Men de skyhøye ratene kom aldri – til tross for uventet «hjelp» fra USAs Iran-sanksjoner.

Siden toppen ble nådd i mai 2024, har shippingaksjene på Oslo Børs i snitt falt 30 prosent.

I Aksjepodden snakker Carsten J. Andenæs og Christer Teigen med analytikeren om hva som skjedde og hvorfor han har tviholdt på kjøpsanbefalingene. Vi snakker også om status quo og utsiktene i de forskjellige shippingsegmentene, USAs handelskrig, om hvilke to shippingsegmenter han har mest tro på, og ikke minst om John Fredriksens exit i Golden Ocean Group.