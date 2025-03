Ratene tar en pause etter flere uker med kraftig oppgang

Fredag faller capesizeratene 1,2 prosent til 23.700 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene stiger 12,3 prosent til 11.700 dollar, mens ultramaxratene er opp 2,6 prosent til 11.300 dollar.

I løpet av den siste uken har capesizeratene gått opp 18,0 prosent mens de er opp 299,0 prosent i løpet av den siste måneden.

«Hoveddriveren den siste måneden har vært at man har fått en rekyl etter at to sykloner skapte nedetid ved viktige jernmalmhavner i Australia. På samme tid har de to andre viktige tradene – jernmalm ut av Brasil og bauksitt ut av Guinea – vært overraskende sterke hittil i første kvartal. Dermed ble markedet fort stramt da Australia kom tilbake på banen», sa Bendik Folden Nyttingnes, analytiker i Clarksons, til Finansavisen torsdag.

På Oslo Børs faller Golden Ocean 3,6 prosent, 2020 Bulkers er ned 0,8 prosent mens Jinhui Shipping faller 1,1 prosent.

Baltic Dry-indeksen stiger 1,2 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, stiger 1,2 prosent til 1.669 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.