VLGC-ratene opp 25 prosent på en uke

Sesongmessig er januar og februar relativt svake måneder i VLGC (Very Large Gas Carrier)-markedet. I år har imidlertid markedet vært enda svakere enn ventet og i slutten av februar var ratene i spotmarkedet nede i under 30.000 dollar dagen. I mars har imidlertid inntjeningene gått i været og ratene er nå oppe i rundt 40.000 dollar dagen.

– Det vi har sett er en sesongmessig aktivitetsøkning etter at vintersesongen nærmer seg slutten i USA. Varmere vær gjør flere LPG-laster tilgjengelige for skipning til det internasjonale markedet fremfor til bruk i innenlandsk konsum i USA. Flere laster som skal eksporteres merkes fort i etterspørselen etter skip og ratene stiger, sier adm. direktør Kristian Sørensen i BW LPG.

Økt LPG-produksjon

Sørensen mener at fundamentet ser solid ut for VLGC-markedet de neste 12 til 18 månedene og BW LPG-sjefen forventer en ytterligere styrkning av ratenivået utover året. I tillegg til sesongmessige endringene, er det store planer for økning av eksportkapasiteten i USA med rundt 25 prosent totalt i år og neste år.

– Jeg er akkurat tilbake fra USA hvor alle aktører ser frem mot en betydelig økning i produksjon av LPG de neste par årene, som eksportterminalene nå gjøres klar til. Og dette er i en periode hvor det er beskjeden økning i antall nye skip på vei inn i markedet, sier han.

BW LPG-aksjen har steget med nærmere 10 prosent i løpet av den seneste uken, men aksjen er justert for utbytte fortsatt ned nærmere 40 prosent siden den toppet ut på 222 kroner i juni i fjor.

– Spotmarkedet i vinter har vært noe svakere enn forventet selv om vi i vår forrige kvartalspresentasjon guidet en inntjening for 1. kvartal for 91 prosent av flåten på rundt 36.000 pr. dag, som er helt greit, sier Sørensen.

Sensitiv bransje

Han påpeker at shipping som bransje er sensitiv for støy og usikkerhet i markedet rundt handel, toll og andre geopolitiske hendelser.

– Disse hendelsene har påvirket prisingen av aksjen. Etter hvert som investorene greier å se igjennom støyen og finne tilbake til det fundamentale i markedet så ser vi at det har gitt et solid løft i aksjen de siste dagene.