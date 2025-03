Donald Trump har ikke ligget på latsiden etter at han gjeninntok Det hvite hus, og i slutten av februar foreslo presidenten å ilegge havneavgifter på kinesiskbygde skip og -eide skip, samt havneavgifter om rederiet har en viss andel kinesiske skip i flåten og ordreboken.

Louis Sola, som i januar ble innsatt av Trump som ny sjef for USAs maritime reguleringsmyndigheter (Federal Maritime Commission – FMC), er klar på hva inntektene fra eventuelle havneavgifter bør brukes til.

En beslutning ventet i mars

– Vi må veie opp for subsidiene Kina har gitt skipsbyggingsindustrien sin, og bekjempe ild med ild. Hvor skal pengene fra avgifter på kinesiske skip gå? De bør investeres i amerikansk skipsfart, sier han i et intervju med til Financial Times.

Trump-administrasjonen forventes ifølge avisen å fatte en endelig beslutning om forslaget etter en offentlig høring i mars, et forslag som ble fremsatt etter en undersøkelse igangsatt under tidligere president Joe Biden – som igjen reagerte på et krav fra amerikanske fagforeninger om en granskning av kinesisk skipsfart.

Forslaget om havneavgiftene ble utarbeidet av USAs handelsrepresentant (USTR), i samarbeid med FMC.

Les også Golden Ocean-sjef slakter Trump-avgift Trump vil straffe kinesiskproduserte skip med enorme avgifter. John Fredriksens tørrbulksjef mener forslaget er lite gjennomtenkt og vil ramme sluttbruker.

Vil gjenreise skipsbyggingen

Skipsmeglerne i Clarksons estimerer i en analyse at så mange som 36.595 anløp i amerikanske havner i 2024 kunne ha blitt truffet av avgiftene, noe som kan generere årlige inntekter på opptil 52 milliarder dollar.

TRUMPS MANN: Louis Sola er sjef for USAs maritime reguleringsmyndigheter (FMC). Foto: NTB

– Jeg vil ikke binde føttene på kinesernes Goliat. Jeg vil heller bekjempe ham, og den eneste måten å gjøre det på er å finansiere amerikanske skip, fortsetter Sola overfor Financial Times.

Flere internasjonale medier, deriblant Reuters, omtalte tidligere i mars Trumps uttalelser til Kongressen om at han vil sette opp et «Office for Shipbuilding» i Det hvite hus – samtidig med å innføre skatteinsentiver for industrien.

«For å styrke vårt forsvarsindustrielle grunnlag skal vi gjenreise amerikansk skipsbyggingsindustri, inklusive kommersiell og militær skipsbygging», sa han.

Les også Kina advarer Trump: Klare for «enhver type» krig Kina svarer kraftig på USAs økende tollsatser og advarer om at landet er forberedt på en handelskrig – eller enhver annen form for konflikt.

59 prosent vs. 0,2 prosent

Eksperter påpeker imidlertid at skipsbyggere i USA neppe vil kunne konkurrere med sine kinesiske rivaler i nær fremtid, skriver Financial Times videre. Nasjonen som en gang var en av verdens ledende skipsbyggere, hadde ifølge nevnte Clarksons-analyse kun 0,2 prosent av den globale ordreboken for kommersiell skipsfart ved inngangen til mars – målt i kompensert bruttotonnasje. Til sammenligning sto Kina for 59 prosent.

– Selv om USA har vendt seg til billigere, subsidiert produksjon fra Asia, har vi ressursene, fasilitetene, arbeidskraften og kompetansen til å ta tilbake produksjon. Vi kan eksempelvis ta en betydelig andel av produksjonen av kraner som laster og losser skip i havnene, ettersom teknologien ikke er så komplisert, påpeker FMC-sjef Sola.